Med špartanci znani obrazi. Poglejte, kdo je prišel (FOTO)

Bled je minuli konec tedna gostil prvi Spartan Race, tekmovanje v najbolj priljubljeni seriji tekov z ovirami na svetu, 3000 športnikov in še množica spremljevalcev iz 35 držav pa je bila navdušena nad lokacijo, kuliso Blejskega jezera z Julijskimi Alpami, zahtevnostjo izziva, ki so jim ga pripravili gostitelji – pa tudi s ponudbo domačih žganic, piškotov in blejsko kremno rezino.

Simon Rožnik, direktor agencije Extrem, je Spartan pripeljal na Bled, Blaž Veber pa je kot vodja lokalne turistične organizacije poskrbel za primerno gostoljubje.

Franc Rajšp iz zadnje Kmetije je ob glasnem spodbujanju resničnostnega kolega Alena Ploja opravil s šestkilometrskim šprintom.

»Vzdušje v festivalski areni v Mali Zaki in ob progi je bilo izjemno,« je povedal Simon Rožnik, ki je Spartan pripeljal v Slovenijo in odtekel vse tri razdalje, ter dodal: »Špartanci so ljubitelji aktivnega preživljanja prostega časa v naravi, kar sovpada z nacionalno in lokalno turistično usmeritvijo, Bled pa je v tem pogledu idealen za prizorišče takega izziva.« Ker so gostje Slovenijo zapustili polni pozitivnih vtisov, dogajanje pa je bilo mogoče spremljati tudi v spletnem prenosu, bo naslednje leto obisk iz tujine še večji, med slovenskimi špartanci pa smo tudi letos ob športnikih opazili kar precej znanih obrazov iz televizijskih šovov in mojstrov zabave.

Madžarski paratekač Zsolt Keresztes je res navdih: odtekel je vse tri razdalje (36 kilometrov, 2250 višinskih metrov in 75 ovir) in opravil največji izziv – Spartan Trifecto. FOTOGRAFIJE: NIK BERTONCELJ