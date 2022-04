Zelenski v šoku: razkril je, kaj je od njega zahteval vidni evropski politik

Samo nekaj ur za tem, ko je svet obšla novica o raketiranju železniškega kolodvora v Kramatorsku, v katerem je umrlo več kot 50 ljudi, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski spregovoril za nemški Bild. »Ne morem več niti jokati,« je dejal novinarju, ki ga je vprašal o dogajanju v Buči in Kramatorsku.

»Takšno je naše vojno življenje. Za nami je tragično jutro, nato pa pomemben sestanek. Nemogoče se je navaditi na tako veliko žrtev,« je dejal na dan, ko se je sestal tudi s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Volodimir Zelenski in Ursula von der Leyen. FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser, Reuters

Na novinarjevo vprašanje, ali sovraži Rusijo, je dejal: »Da, občutim sovraštvo proti Rusiji, proti ruskim vojakom. Ko vidim te prizore … ubite otroke, njihova trupla brez nog in rok. Čutim jezo, to je grozno.« Prizna, da v teh trenutkih misli na svoje otroke. Pomisli, da starši teh otrok nikoli ne bodo dočakali pomembnih trenutkov v njihovem življenju.

Kaj se je dogajalo v Buči in ali so Rusi res izvajali popis prebivalstva, kot naj bi to delali v mestu Herson, Zelenski ne ve. »Kaj točno se je dogajalo, ne vemo. Mnoga mesta so dobesedno zravnana z zemljo. Ni več hiš, ni ljudi, ne vemo, kaj bomo našli tam.«

Na vprašanje, kaj je bilo najhujše, kar je doživel v preteklih dneh, je odgovoril, da mu je eden vodilnih politikov iz Evropske unije dejal, naj mu preda dokaze, da vojni zločini v Buči niso bili načrtovani. »Takšna retorika običajno prihaja iz Kremlja,« je dejal, a ni želel razkriti, kateri politik mu je to dejal. Na vprašanje, ali gre za člana vlade neke druge države članice, pa je odgovoril pritrdilno.

Kritičen je bil do Nemčije, ki je ena izmed vodilnih držav, ki je proti embargu na nafto in plin iz Rusije. »Nemčija nas ni podprla z orožjem. Odkrito so povedali, da ne bomo postali člani zveze Nato. A nemška retorika se je nekoliko spremenila, je konservativna in hladna, a se spreminja,« je dejal, da se kritika nikakor ne nanaša na narod, temveč na vlado.

Je po vsem tem Zelenski še vedno pripravljen sestri za skupno pogajalsko mizo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom? Pravi, da je. »Ukrajina danes nima druge izbire kot sesti za pogajalsko mizo. V Rusiji lahko samo ena oseba odloči, kdaj bo konec vojne in nihče drug.«

Komentiral je še svoje fotografije pred vojno in med njo. Dejal je, da upa, da bo nekoč spet takšen, kot je bil pred začetkom vojne. Na vprašanje, o čem sanja, pa je dejal, da ne sanja in da zelo težko zaspi. »Ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje pošteno naspal,« je še zaključil Zelenski.