EU še strožje nad Rusijo: med sankcijami tudi embargo na energente

Evropski poslanci so enotno nastopili proti ruski agresiji. Z resolucijo so s 513 glasovi za, 22 proti in 19 vzdržanimi pozvali k uvedbi dodatnih sankcij proti Rusiji, med njimi je tudi popoln embargo za ruski uvoz nafte, premoga, jedrskega goriva in plina.

Kazen za Putinovi hčerki ZDA so uvedle nove sankcije proti Rusiji, med drugim proti ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu in edinima uradno potrjenima otrokoma Vladimirja Putina, hčerkama Mariji Voroncovi, pediatrični endokrinologinji, in Katerini Tihonovi, fizičarki in matematičarki ter nekdanji plesalki akrobatskega rock'n'rolla. Putin naj bi imel tudi skrivno hčer iz dolgoletnega razmerja z rusko milijonarko Svetlano Krivonogih, družino pa naj bi si ustvaril tudi z nekdanjo rusko ritmično gimnastičarko Alino Kabajevo.

Evropski parlament poziva tudi k izključitvi ruskih bank iz sistema SWIFT, prepovedi vsem ruskim plovilom v teritorialne vode EU, prepovedi pristajanja v pristaniščih EU ter prepovedi cestnega tovornega prometa v Rusiji in Belorusiji ter iz teh dveh držav. Voditelje EU poslanci pozivajo še, naj Rusijo izključijo iz skupine G20 in drugih mednarodnih organizacij, kot so Svet ZN za človekove pravice, Interpol, Unesco in druge; zahtevajo tudi zaseg vsega premoženja ruskih uradnikov in oligarhov, povezanih z režimom Vladimirja Putina, ter vseh, povezanih z režimom Aleksandra Lukašenka. Predlagajo ustanovitev posebnega sodišča Združenih narodov za kazniva dejanja v Ukrajini in opozarjajo predvsem na grozodejstva v Buči, ki jih Rusija sicer še vedno vztrajno zanika. Obenem spodbujajo k nadaljnji dobavi orožja Ukrajini, da se bo lahko učinkovito branila, pomen orožja pa je na zasedanju Nata poudaril tudi ukrajinski zunanji minister Dmitri Kulebo. Podobno stališče zavzemajo tudi ZDA, a se je Kremelj že odzval na pošiljke ameriškega orožja Ukrajini in opozoril, da Američani s tem ne bodo pripomogli k uspešnosti ukrajinsko-ruskih pogajanj. Pentagon je še podal oceno, da je umik ruske vojske iz regij okoli Kijeva in Černigova končan in da se bo zdaj popolnoma preusmerila na napade na vzhodu Ukrajine, predvsem regij Doneck in Lugansk.

FOTO: Jakub Dabrowski Reuters

Kljub temu ZDA so prepričane, da bo Ukrajina v vojni zmagala, pri tem pa so največje vprašanje civilne žrtve. Ukrajina vztraja, da Rusija izvaja genocid na več koncih države, še vedno je najbolj kritičen Mariupol, ki ga vsak dan poskuša zapustiti več tisoč prebivalcev, v mestu, nad katerim si Rusija vztrajno prizadeva pridobiti nadzor, pa ostaja ujetih okoli 150.000 ljudi, ki životarijo brez osnovnih potrebščin in zdravil. Danes naj bi v Kijev prispela tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki predstavnik za zunanjo politiko EU Josep Borrell.