Jeza zaradi cepiva: obljube EU Astrazeneca prelomila

Kriva je Evropska unija, ker je tako pozno sklenila dogovor

Kdaj bo odobreno? Izvršna direktorica Evropske agencije za zdravila (Eme) Emer Cooke je izrazila upanje, da bodo proces potrjevanja cepiva družbe Astrazeneca končali do konca tedna, kot je načrtovano. V odzivu na navedbe o slabi učinkovitosti cepiva pri starejših je dejala, da je mogoča odobritev cepiva za določeno, bolj omejeno starostno skupino.



Cepivo Pfizerja in Biontecha je Ema odobrila za osebe, starejše od 16 let, cepivo Moderne pa za osebe, starejše od 18 let, kar je precej široka starostna skupina. Cepivo je sicer mogoče odobriti tudi za določeno, bolj omejeno starostno skupino, je pojasnila direktorica. Pri tem je izpostavila, da ne bo prejudicirala odločitve.



V odzivu na navedbe o slabi učinkovitosti cepiva Astrazenece pri starejših je še dejala, da dosedanje analize vključujejo zelo malo podatkov o učinku cepiva pri starejših. Pojasnila je tudi, da vseskozi dobivajo dodatne svežnje podatkov, ki pomagajo razumeti, kako učinkuje cepivo, in da jih še analizirajo.

Ponekod po svetu že cepijo s tem cepivom. FOTO: Shwe Paw Mya Tin, Reuters

Podjetje Astrazeneca naj bi Evropski uniji dobavila veliko količino cepiva proti covidu 19, tako so namreč določili s podpisano pogodbo konec leta 2020. Unija je naročila 300 milijonov odmerkov z možnostjo dodatne stomilijonske dobave. A kot kaže, bo zdaj to švedsko-britansko podjetje dobavilo zgolj polovico dogovorjenega.Bodo to cepivo raje prodali drugam po višji ceni? Te očitke prvi mož Astrazenecezavrača: »Nikakor ne jemljemo cepiva Evropejcem, da bi ga za dobiček prodajali nekam drugam.« Za nekatere evropske časopise je dejal tudi, da dogovor o 400 milijonih cepiva ni bil obvezujoč, pač pa le: »Dejansko smo dejali, da bomo naredili vse, a ne moremo zagotoviti uspeha.« Dodal je, da nekoliko zamujajo s količinami in da delajo noč in dan, da bi zagotovili takšne količine cepiva.Dodal je, da v Veliki Britaniji podjetja dela vse, da bi odpravilo težave v proizvodnji, ki naj bi jih imeli v dveh tovarnah, eni na Nizozemskem in eni v Belgiji. »Smo dva meseca za tem, kjer smo želeli biti,« je dejal. Omejeni čas za odpravo zapletov v proizvodnji naj bi imeli tudi zaradi pozne odločitve EU za podpis pogodbe z njimi v nasprotju z Veliko Britanijo, kjer cepljenje z njihovim cepivom že poteka. »Tovrstne težave smo imeli tudi pri proizvodnji verigi v Veliki Britaniji. A pogodba z njimi je bila podpisana tri mesece prej kot z EU. Tako smo imeli tri dodatne mesece časa za odpravo ovir, s katerimi smo se srečevali,« je pojasnjeval.Cepivo, ki ga proizvedejo v tovarnah v Veliki Britaniji, bo šlo najprej za potrebe na Otoku. Takšen je dogovor. »Smola,« je dodal Soriot.Podjetje, ki je pri razvoju cepiva združilo moči z oxfordsko univerzo, se je zavezalo, da v času pandemije s prodajo cepiva ne bo kovalo dobička. Cepivo naj bi globalno dosegalo ceno med tremi in štirimi dolarji, odvisno od stroškov lokalne verige dobave.