Francoz ni več najbogatejši človek na planetu, nekdo ima dobri dve milijardi evrov več

Bloomberg je znova objavil indeks najbogatejših zemljanov, na čelu se je tokrat znašel ustanovitelj Amazona Jeff Bezos. Njegovo premoženje znaša 184.000 milijard evrov, ima dobri dve milijardi več kot drugouvrščeni Francoz Bernard Arnault. Na tretjem mestu je tokrat s 176.000 milijardami pristal Elon Musk. Mesto za njim je ustanovitelj Mete Mark Zuckerberg s 162.000 milijardami, peti najbogatejši človek na svetu je Bill Gates.

Jeff Bezos že leta zaseda najvišja mesta na seznamih najbogatejših. FOTO: Profimedia

Bernard Arnault, ki je v torek dopolnil 75 let, je svetovni javnosti sicer manj znan kot preostali, predvsem zato, ker se, če je le mogoče, drži zase, ga pa dobro poznajo v svetu mode, saj je predsednik uprave podjetja LVMH, največjega podjetja z luksuznimi dobrinami na svetu, pod katerega spadajo modne znamke, kot so Louis Vuitton, Christian Dior, Marc Jacobs, Fendi in druge.

Bernard Arnault je svetovni javnosti sicer manj znan kot preostali.

Arnault je kariero začel v podjetju z nepremičninami, a v tej branži ni zdržal dolgo. Ko se je preusmeril k luksuznim dobrinam in kupil nekaj trgovskih centrov ter znanih blagovnih znamk, je na plan privrela njegova okrutna narava, močno usmerjena zgolj v dobiček. V prvih dveh letih je tako odpustil 9000 ljudi in si prislužil vzdevek Terminator, a šele ko je prodal tudi vse trgovine, ki niso prinašale dobička, mu je podjetje uspelo spraviti iz rdečih številk, nato se je poslovno le še vzpenjal in leta 1999 je postal najbogatejši človek v modni industriji, nedolgo za tem še najbogatejši na planetu.

Čeprav ima denarja že nekaj časa več kot dovolj, da mu ne bi bilo treba nikoli več migniti s prstom, se Bernard Arnault ne namerava upokojiti, morda nikoli, je dejal pred časom, saj da ga delo izpolnjuje in osrečuje. Drugi menijo, da je razlog njegova potreba po nadzoru ter prepričanje, da nihče razen njega dela ne zna ali zmore opraviti dovolj dobro.