Je to posnetek, ki potrjuje teorije zarote? (VIDEO in FOTO)

Silovita eksplozija, ki je odjeknila v torek sredi Libanona v Bejrutu, je z obličja zemlje dobesedno izbrisala številne zgradbe. Satelitski posnetki, ki razkrivajo stanje pred eksploziji in po njej, so srce parajoči.Življenje je izgubilo najmanj sto ljudi, več kot 4.000 je poškodovanih, več kot 200.000 pa jih je izgubilo streho nad glavo. V državi so razglasili 14-dnevne izredne razmere. Gre za eno najhujših tragedij za državo, ki se poleg eksplozije sooča še z gospodarsko krizo in s pandemijo covida.Do eksplozije naj bi prišlo zaradi nepravilnega skladiščenja več ton amonijevega nitrata, a pojavile so se številne teorije zarot, ki nakazujejo na to, da ni šlo za nesrečo. Olje na ogenj je s svojo izjavo prilil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je dejal, da je šlo nedvomno za bombo. Na twitterju pa so se pojavili tudi številni posnetki in na enem izmed teh je tudi videti, kako je le nekaj trenutkov pred eksplozijo proti skladišču, iz katerega se je valil gost črn dim, priletelo dronu podobno zračno plovilo.