Interpol v mednarodni operaciji prijel več kot 5500 spletnih goljufov, sodelovala tudi Slovenija

Mednarodna organizacija kriminalistične policije Interpol je v sodelovanju z organi pregona iz 40 držav, tudi Slovenije, prijela več kot 5500 posameznikov, osumljenih, da so sodelovali pri spletnih prevarah. Ob tem so zasegli za več kot 400 milijonov dolarjev (380 milijonov evrov) v kriptovalutah in klasičnih valutah, je sporočila organizacija.

Preiskovalci so se v okviru operacije Haechi V, ki je potekala med letošnjim julijem in novembrom, osredotočali na sedem vrst spletnih goljufij: izdajanje za druge osebe prek telefonskega klica, romantične prevare, izsiljevanje s spolnimi vsebinami, investicijske goljufije, nezakonite spletne igre na srečo, lažne spletne trgovine ter izdajanje za druge osebe prek elektronske pošte.

V okviru operacije so korejski organi pregona v sodelovanju s Pekingom uspešno razbili kriminalno združbo, ki je s pomočjo lažnih telefonskih klicev več kot 1900 žrtev ogoljufala za skupno 1511 milijard korejskih vonov (okoli milijardo evrov), so prejšnji teden v sporočilu za javnost zapisali pri Interpolu.

Nova kripto-prevara

Člani kriminalne združbe so se v okviru svojega delovanja med drugim izdajali za organe pregona, pri čemer so uporabljali ponarejene identifikacijske dokumente.

Operacija je privedla do aretacije najmanj 27 članov organizirane kriminalne združbe, pri čemer jih je bilo 19 pozneje pravnomočno obtoženih.

Interpol je med operacijo Haechi V obenem izdal opozorilo glede nove prevare, ki vključuje kriptovalute.

Prevaranti najprej prepričajo žrtev, da prek zaupanja vrednih platform kupijo kriptovaluto Tether (USDT), nato pa ji pošljejo spletno povezavo, prek katere naj bi si žrtev domnevno lahko vzpostavila naložbeni račun. V resnici s klikom na povezavo prevarantom odobri popoln dostop do denarnice s kriptovalutami.

Presega državne meje

V okviru operacije Haechi V je singapurska policija prek Interpolovega mehanizma I-Grip obenem uspešno kontaktirala oblasti v Vzhodnem Timorju in preprečila poskus večje finančne goljufije, katere tarča je bilo podjetje v Singapurju.

Podjetje je bilo namreč tarča lažne elektronske pošte, prek katere so prevarantom nakazali za skoraj 40 milijonov evrov, vendar so zaradi hitrega ukrepanja organi pregona v Vzhodnem Timorju ukradeni denar uspešno zasegli.

»Ker narava spletnega kriminala presega državne meje, je mednarodno sodelovanje policije ključnega pomena, uspeh te operacije, ki jo je podprl Interpol, pa kaže, kakšne rezultate je mogoče doseči, če države sodelujejo,« je ob objavi novice zapisal generalni sekretar Interpola Valdecy Urquiza.

V operaciji Haechi V je poleg številnih evropskih in azijskih držav sodelovala tudi Slovenija.