V imenu ljubezni mu je občanka nakazala več kot 30 tisočakov

S PU Maribor sporočajo, da obravnavajo kaznivo dejanje goljufije, neznani storilec je z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin občanko z območja Maribora nagovoril k nakazilom finančnih sredstev v skupni višini več kot 30.000 evrov.

Nasvet Ljubezenske prevare na spletu so oblike prevar, kjer prevaranti vzpostavijo čustveni odnos z žrtvijo prek spletnih platform (družbena omrežja, aplikacije za zmenke) z namenom izkoriščanja. Običajno se predstavljajo z lažno identiteto, gradijo zaupanje in nato zaprosijo za denar, pogosto pod pretvezo nujnih situacij, kot so bolezen, nesreče ali finančne težave. Pogosto obljubljajo srečanje, ki se nikoli ne zgodi, ali dolgoročno zvezo. Za zaščito se izogibajte pošiljanju denarja neznancem in preverjajte identiteto sogovornikov.

Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 133 klicev, od tega 52 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 8 kaznivih dejanj, 8 prometnih nesreč prve kategorije, vozniku je bilo zaseženo vozilo, in 9 prijav kršitev javnega reda in miru na javnem kraju, od tega 4 v zasebnem prostoru.