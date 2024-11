Goljufija, da te kap: Slovencu pobrali kar 12 tisočakov

Očitno je, da se je različnih goljufov in prevarantov zelo težko rešiti, saj se po Sloveniji dogaja vedno več spletnih in telefonskih goljufij.

Tako so tudi pomurski policisti minuli petek obravnavali nenavadno kaznivo dejanje goljufije, kjer je nekdo spet utrpel večjo materialno škodo.

»Storilci kaznivega dejanja goljufije so oškodovanca večkrat klicali po telefonu in ga nagovarjali k nakupu kripto valut ter mu nato naročili, da si je na telefon naložil aplikacijo za dostop na daljavo in mu pri tem začeli upravljati s spletno banko ter mu tako s tekočega računa odtujili 11.915 evrov,« je potrdil Ivan Pintarič, tiskovni predstavnik PU Murska Sobota.