Ostali brez vrat in denarja

Kljub trimesečnemu roku, da kupcem vrat, ki jim jih ni nikoli dostavil, povrne denar, se Erik Hartman, ki je imel nekoč priimek Šušteršič, medijsko pa je postal znan aprila 2017, ko je zaradi dobrih ljudi in Karitasa ušel prisilni prodaji stanovanja na Glinškovi ploščadi v Ljubljani, včeraj ni prikazal na sodišče.

Ljubljanska okrožna sodnica Klavdija Bercieri je pojasnila, da se je Hartman sodišču 19. novembra po elektronski pošti opravičil, da naslednjega dne ne bo mogel priti na narok za izrek kazenske sankcije. Po pojasnilu sodišča, da je narok 26., in ne 20. novembra, pa se ni več oglasil.

Še ena preložitev

Vea Alu je takrat ponujal več vrst vrat po ugodnejši ceni od konkurence. FOTO: Vea Alu

V svojem opravičilu je pojasnjeval, da bo odsoten zaradi »nujnosti dela na Nizozemskem do 22. decembra«. In priznal, da mu še vedno ni uspelo oškodovancem poplačati dolga, saj še vedno čaka na končanje zadeve glede prodaje omenjenega stanovanja. S kupnino bi lahko poplačal vse dolgove. Sodišče je zato prosil za še eno trimesečno preložitev naroka. Na banki trenutno ne more dobiti niti kredita, konec septembra pa je bil tudi žrtev prevarantov. Z računa so mu, kot je zapisal, odtujili ves denar. Z ženo se menda trenutno komaj prebijata skozi mesec.

»Resnično želim rešiti situacijo,« je sklenil. Za prisilno privedbo obtoženega se sodnica ni odločila, je pa narok prestavila na 23. december.

O tem, kako so številni kupci, ki so se pri nakupu vrat obrnili na podjetje Vea Alu proizvodnja in prodaja alu stavbnega pohištva, d. o. o., ostali tako brez denarja kot vrat, smo pisali že pred petimi leti. Ena od oškodovank je takrat pripovedovala, da je bil Šušteršič najprej zelo prijazen in ustrežljiv. Vrata so stala 1300 evrov, za delo in prevoz (s popustom) je odštela še dobrih 72 evrov. Sogovornica nam je pokazala potrdilo, da je sredi januarja plačala znesek: »Ko sem ga prvič po nakazilu klicala, se ni javil, na moja SMS-sporočila pa je odgovarjal s sporočili kot 'Sem na poti' ali 'Trenutno ne morem govoriti'.« Podjetje Vea Alu danes ne obstaja več, 13. januarja 2022 je bilo izbrisano iz sodnega registra.

»Enostavno sem preveč obljubljal. Mislil sem, da mi bo uspelo narediti tisto, kar sem obljubil kupcem, pa mi ni. Preveč dela sem si nakopal,« je pred tremi meseci za Slovenske novice povedal Hartman in spomnil, da so mu veliko težav na poslovni poti povzročali epidemija covida-19, vse višji stroški materiala in celo kupci, ki jim je vrata zmontiral, pa jih niso plačali.

Razkril nam je še, da je dolga za med 25.000 in 30.000 evri. Zaradi očitkov, da je zagrešil poslovno goljufijo, ga je tožilstvo sicer že večkrat preganjalo. Ob priznanju krivde v tej zadevi se je s tožilstvom pogodil za t. i. vikend zapor. Seveda pod pogojem, da poplača oškodovance.