Hud napad na Melanio: Objavila bom tajne podatke o Trumpu, ki jih Melania še ne pozna

Nekdanja vodja službe za stike z javnostjo v Beli hiši in takratna tiskovna predstavnica prve dameje napovedala, da bo v začetku oktobra izdala knjigo,v kateri naj bi razkrila številne škandalozne izseke iz življenja enega najvplivnejših ameriških zakoncev, pišejo ameriški mediji. Nekaj podrobnosti iz knjige pa je že pricurljalo v javnost.Nekdanja Melanijina sodelavka, s katero sta sodelovali več kot pet let, je, kot razkrivajo zapisi iz knjige, prvo damo okrivila, da bi lahko preprečila nasilje in vdor v Kapitol 6. januarja letos, a tega ni storila. Takrat so podpornikivdrli v ameriški parlament in protestirali zaradi izidov volitev ter trdili, da je so bile volitve ukradene. V neredih je pet oseb izgubilo življenje, medtem ko so Trumpa obtožili, da je podžgal prevrat in celo organiziral teroristični napad na lastno državo.»Melanii sem takrat poslala sporočilo z naslednjo vsebino: 'Ali želite tvitniti, da so miroljubni protesti pravica vsakega Američana, vendar ni prostora za brezpravje in nasilje?' Trumpova je z eno besedo odgovorila: 'Ne,'« je v knjigi zapisala Grishamova.»V hipu sem se odločila, da dam odpoved,« je razkrila Grishamova, na kar so pri CNN še spomnili, da je bila v času vstaje prva dama ZDA v Beli hiši in tam organizirala fotografiranje preprog in se kljub grozodejstvom ni pustila motiti. Oglasila se je šele 11. januarja, torej pet dni po vstaji, ko je v izjavi za javnost zapisala: »Popolnoma obsojam nasilje, ki se je zgodilo na Kapitolu. Nasilje je nesprejemljivo.«Grishamova naj bi Melanii tudi večkrat predlagala, da bi organizirali čajanko z bodočo prvo damo, a jo je vsakokrat zavrnila, češ da je s tem treba še počakati. »Čakala je, da Trump dokaže, da so bile volitve ukradene,« je poudarila Grishamova.Trumpova se po tem, ko je Politico v ponedeljek naznanil izid knjige, odzvala prek svoje (nove) službe za stike z javnostjo. »Njen namen je očiten. Gre za poskus, da bi opravičila svoje slabo delo, ki ga je opravila kot tiskovna predstavnica, neuspešne osebne odnose in neprofesionalno vedenje v Beli hiši,« je sporočila in dodala, da se želi Grishamova s knjigo, ki naj bi izšla 5. oktobra, okoristiti na njen račun ter pridobiti pozornost javnosti in denar.