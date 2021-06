Konec ljubezni? Trump praznoval rojstni dan, Melanie nikjer (VIDEO)

Kmalu po odhodu zakoncev Trump iz Bele hiše je v tujih medijih završalo, da jesprejela odločitev o razvezi in da se v svojem prostem času ne želi več videvati s soprogom. Te dni jepraznoval rojstni dan, in kot poroča britanski mediji Daily Star, na njegovi zabavi nihče ni videl Melanie. Nekateri so ugibali, da nekdanja prva dama vendarle počasi, a previdno, pripravlja teren za ločitev.Nekdanji predsednik je praznoval svoj 75. rojstni dan v golf klubu v New Jerseyju s sinom. Na posnetku, ki ga je sin objavil na instagramu, so okoli slavljenca zbrani številni gostje, a med njimi ni njegove soproge niti njunega sinaZbrani za mizo, na kateri je bilo nekaj pijače, so slavljencu zapeli »vse najboljše, predsednik«, medtem ko je Trump komentiral, da se zelo zabavajo.Viri blizu Melanie so po poročanju tujih medijev nedavno razkrili, da se je njena dnevna rutina ni bistveno spremenila po odhodu iz Bele hiše. Intervjujev in izjav ne želi dajati, prav tako ne želi komentirati, kakšno življenje je imela kot prva dama ZDA. Največ časa naj bi preživela s sinom Baronom, občasno pa se sreča s Trumpom na kosilu. To je pa tudi edini čas, ki ga preživita skupaj. Mnogi so zato prepričani, da se Melania pripravlja na ločitev.