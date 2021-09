Melania Trump Donalda pustila na cedilu

Soprogi Donalda Trumpa Melanii (51), ki leta 2024 namerava ponovno kandidirati za predsednika ZDA, menda ne pride več na misel, da bi šla z njim v Washington, če bi na naslednjih volitvah zmagal. Viri blizu Melanie pravijo, da bi se rada bolj kot Trumpovi kampanji posvetila sinu Barronu (15), ki se je vpisal v srednjo šolo na Floridi. Oseba blizu Melanie je za CNN povedala, da si ta ne želi ponovno postati prva dama ZDA. »Zanjo je to poglavje v življenju končano. Drugače kot Donald nima nikakršnih želja, da bi se vrnila v Belo hišo niti ne podpira njegovih političnih ambicij. Ne bomo je videli na njegovih srečanjih in dogodkih med predsedniško kampanjo. Namesto nje bi v kampanji lahko sodelovala Lara in soproga sina Erica Trumpa ali Kimberly Guilfoyle, partnerica najstarejšega sina Dona. Če bi Trump zmagal na volitvah, bi ena od njih prevzela vodenje pisarne prve dame ZDA.«



Melania je menda zadovoljna z življenjem na Floridi, kjer je Barron vpisan na eno od zasebnih srednjih šol, kjer je za šolsko leto treba odšteti 35.000 dolarjev.

Naporno delo

»Melanii je bilo delo prve dame ZDA preveč naporno. Kljub vsemu je nalogo prevzela zaradi svojega soproga, a mu je menda tudi povedala, da ji ne pade na pamet, da bi sledili njihovim političnim ambicijam.«



Melania je veljala za eno od najbolj zadržanih prvih dam ZDA v zgodovini Amerike. V javnosti se je pojavljala le, ko se je morala. V preteklosti so mediji pisali, da so jo štiri leta v Beli hiši od leta 2017 do 2021 zelo obremenila, ker je imela povsem drugačen slog življenja v New Yorku, kjer je živela pred selitvijo v Belo hišo.



CNN še piše, da še ni jasno, ali bosta kandidaturo Trumpa podprla njegova hči Ivana in njen soprog Jared Kushner, predvidevajo pa, da jo bosta. »Med Trumpovim predsedniškim mandatom sta bila njegova svetovalca v Beli hiši. Imata politične ambicije, zato ni nemogoče, da bosta skupaj z njim šla v kampanjo za predsedniške volitve 2024.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: