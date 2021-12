Hrvati potrdili prvi primer nove različice omikron

Na Hrvaškem so potrdili prvi primer okužbe z novo različico koronavirusa omikron. Kot poročajo hrvaški mediji, so test opravili prvega decembra, danes pa je bilo potrjeno, da gre za različico omikron. Oseba, ki se je prišla testirat, je povedala, da sumi, da je okužena z novo različico, saj je bila v stiku z osebo iz Južnoafriške republike. Z njenim privoljenjem so poslali vzorec na nadaljnje analize, ki so potrdile sum. Analiza vzorca in sekvenciranje sta trajala 72 ur.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v petek poročala, da so različico omikron potrdili že v najmanj 38 državah po svetu. Spodbudna pa je novica, da niso zabeležili še nobenega primera smrti s to različico. WHO ob tem opozarja, da še ni povsem jasno, kako kužna je nova različica, ali povzroča hujši potek ter kako učinkovita so obstoječa cepiva proti njej. Ugotavljanje bi lahko po njihovih napovedih trajalo več tednov.