Hrvati blizu novega rekorda

Na Hrvaškem so v preteklem dnevu ob 4576 testiranjih potrdili 486 novih okužb z novim koronavirusom, kar je drugo največje dnevno število okužb pri naših južnih sosedih. V zadnjem dnevu so zaradi covida-19 umrle še štiri osebe, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.



Na Hrvaškem imajo trenutno 2662 aktivnih okužb. V bolnišnicah se zdravi 382 bolnikov, od tega jih je 29 na ventilatorjih, so sporočili iz hrvaškega štaba civilne zaščite.



Od 486 novih okužb so jih 199 potrdili v Zagrebu, kjer so opravili 1054 testiranj.



Na Hrvaškem v zadnjem tednu spet beležijo porast števila okužb. V četrtek so poročali o rekordnih 542 okužbah, dan kasneje pa o 457. Skupno so od začetka epidemije potrdili 19.932 okužb, od tega je umrlo 317 oseb.