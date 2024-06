Hrvaška uvedla visoke kazni: to nedolžno obnašanje vas lahko stane 1320 evrov

Dubrovniške oblasti so se odločile narediti konec praksi, ki v številnih mestih po svetu velja za zaželeno. Gre namreč za poležavanje v parkih in na drugih javnih površinah, piše Zagreb.info.

Kdor se odloči za spanje na trgu, zelenici, parkirišču, otroškem igrišču, rekreacijskem poligonu, zelenici, parku, klopi ali drugih javnih površinah, bo plačal enako kot nočitev v luksuznem hotelu. Po Odločbi o komunalnem redu je kazen za to kar 1320 evrov, poroča Dubrovački vjesnik.

V zadnjih letih je iz Dubrovnika prispelo na stotine videoposnetkov turistov, ki spijo na vseh mogočih površinah. Poleg poležavanja na javnih površinah so v Dubrovniku kazniva tudi nekatera druga vedenja.

Pazljivo tudi v Šibeniku

Enako visoka kazen je predvidena za uničevanje opreme, kurjenje ognja, plezanje po drevesih, celo »sedenje na naslonjalih klopi z nogami na sedežu«. Dubrovniške oblasti so se za to potezo odločile, da bi razbremenile prebivalce starega mestnega jedra in omejile gibanje vse številnejših turistov. Prav tako so že prej omejili število stanovanj.

Hrvaška že dolgo ni več poceni. FOTO: Dreamer4787 Getty Images/istockphoto

Poleg tega Dubrovnik ni edino hrvaško mesto, ki kaznuje ležanje na klopci ali v parku. V Šibeniku je prepovedano »stopiti na, hoditi po, se igrati in ležati na urejenem travniku«, kazen za to pa je nekdanjih 5000 kun oziroma 663,61 evra.

Preberite še: