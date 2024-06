Toliko boste na Hrvaškem odšteli za sladoled in čevapčiče

Cene v perjanici hrvaškega turizma poletele v nebo - kepica sladoleda je 3,5 evra, ražnjiči 19 evrov ... Pravi šok pa je cena kave: »Še slabše bo.«

Z bližanjem poletja se cene hrane in pijače v istrskih turističnih središčih v primerjavi z lanskimi še dvigujejo. Cena dva evra za kepico sladoleda je že običajna in nihče se niti ne spomni, kdaj je bila nižja.

Mnogi gostinci celo pravijo, da jo bodo še zvišali. Cene velikega macchiata v Rovinju in Poreču so dosegle že 3,5 evra, medtem ko boste za espresso odšteli okoli 1,80 evra.

V Pulju pa je najvišje ocenjena velika kava z mlekom, ki stane okoli 2,30 evra v središču mesta. Čisti zaslužek, bi rekli gostinci. Enako je z Aperol Spritzem, pijačo, ki se poleti ob morju tako rekoč največ pije. Ta stane od šest do kar 11 evrov!

Cene za porcijo ocvrtega krompirčka se začnejo pri 5 evrih, cene čevapčičev pa še nikoli niso bile višje – povzpnejo se vse do 18,90! Visokih cen pic smo že vajeni. V teh treh turističnih mestih se najnižje začnejo pri 9 evrih za margerito.

18 evrov za burger

Burgerji so posebna zgodba. Ta jed je precej popularna, zato lahko njena cena v Rovinju doseže tudi vrtoglavih 18 evrov. In največja razlika med Porečem, Rovinjem in Puljem je ravno cena kave.

V Pulju, v središču mesta, se cene velikega macchiata še vedno niso povzpele na 3,5 evra, kar je v Poreču in Rovinju v središču postalo nekaj običajnega. Nihče se več niti ne pritožuje nad to ceno.

Sladoled stane tudi 3,5 evrov. FOTO: Hannah Mckay Reuters

Po drugi strani pa boste v Pulju našli najdražji sladoled - kepica stane od 2 do 3,5 evra.

»Ne vem, kaj naj rečem, zakaj so cene kave tako visoke. Morda so takšne v središču mesta, na obrobju so nižje. Dejstvo je, da se je odkupna cena dvignila, gostinci pa so temu primerno zvišali cene,« je za Jutarnji list povedal Viliam Radessich iz poreškega gostinskega združenja.

Opozarja, da bo lepo število gostincev v glavni sezoni vseeno dvigovalo cene, čeprav sam ni prepričan, ali je to pametno ali ne.