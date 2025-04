Kaos v čudoviti karibski državi: tolpe prevzemajo nadzor, država izgublja tla pod nogami

Haiti, kjer v zadnjih tednih narašča nasilje oboroženih tolp, se približuje »točki brez vrnitve«, kar bi lahko vodilo v popoln kaos, je v ponedeljek opozorila posebna predstavnica Združenih narodov (ZN) za to karibsko državo Maria Isabel Salvador.

»Medtem ko se nasilje tolp širi na nova območja države, se stopnja ranljivosti prebivalcev povečuje, hkrati pa narašča dvom o sposobnosti države, da odgovori na njihove potrebe,« je dejala pred Varnostnim svetom ZN. Poleg slabšanja varnostnih razmer, zlasti v prestolnici Port-au-Prince, je izpostavila izbruhe kolere in spolno nasilje.

Neuspešna misija

Najrevnejša država na zahodni polobli se spopada z globoko politično nestabilnostjo, medtem ko so veliki deli države pod nadzorom rivalskih oboroženih tolp, ki izvajajo množične umore, posilstva in ugrabitve. Te skupine se bojujejo za nadzor nad prestolnico, spopadi pa so se okrepili, saj si vsak klan prizadeva razširiti svoj vpliv na nova območja. Misiji pod vodstvom Kenije, ki jo je odobrila Organizacija Združenih narodov, doslej ni uspelo potisniti tolp nazaj. Misija šteje okoli 1000 policistov iz šestih držav, čeprav je bilo načrtovano, da jih bo 2500.

V poročilu, ki ga je pridobil AFP in ki omenja velik porast umorov in posilstev, je generalni sekretar ZN Antonio Guterres opozoril, da je nujno potrebna dodatna mednarodna podpora, da bi lahko nacionalna policija preprečila zdrs povsem na rob propada. Haitijski veleposlanik pri ZN Ericq Pierre je dejal, da njegova država počasi umira pod skupnim vplivom oboroženih tolp, preprodajalcev drog in orožja.