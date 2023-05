Vučić napovedal boj proti »monstrumom«: Pregledali bomo 45.000 ljudi na družbenih omrežjih (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na tiskovni konferenci poudaril, da se mora Srbija »postaviti zlu po robu« in da se morajo državljani spet naučiti živeti svobodno. To naj bi bila bitka vseh državljanov za dobro otrok, staršev in vse družbe. Napovedal je sistemske spremembe, predvsem na področju varovanja in pri nadzoru orožja, ki ga imajo ljudje nelegalno pri sebi doma.

»Gre za napad na državo«

V dveh »masovnih zločinskih napadih« v zadnjih 48 urah je umrlo veliko otrok in mladih. Vučić je izrekel sožalje vsem, ki so izgubili najbližje, in dodal, da gre »za napad na vso našo državo, in to občuti vsak državljan«.

Ob primeru 11. septembra v ZDA, ko je umrlo več tisoč ljudi, in množičnega pokola v Avstraliji 1996, je dejal, da so »veliki narodi po najtežjih tragedijah našli rešitev«, in napovedal, da bo tudi Srbija našla »moč, da premaga to zlo«.

Kako preprečiti širjenje panike na družbenih omrežjih? »Najbolj pomembno se mi zdi preprečiti širjenje laži in ne delati panike. Ne samo na družbenih omrežjih, ampak povsod. Zdaj moramo preveriti 45.000 ljudi, ki jim je monstrum všeč na družbenih omrežjih. Preveriti moramo temna spletna mesta, vse preostalo. Vsi, ki vam je monstrum všeč, nam prosim razložite, zakaj vam je všeč. Vsi, ki mislite, da je v streljanju nekaj sproščujočega – pojdite zdaj v zapor, namesto da čakate na sodni nalog. Dokler bomo čakali na to, ne bomo našli ničesar. Ni v skladu s standardi Evropske unije in zdaj bo.«

Napovedal je nove ukrepe, »čeprav ne bo šlo za najbolj priljubljene rešitve«

»Vsi smo bili v šoku. Imamo 502.000 učencev. Starši so zaskrbljeni in prestrašeni, kar je logično. Pričakujemo, da bo otrok v šoli varen, nato pa se pojavi neki psihopat, monstrum, hudič, ki brez kančka obžalovanja ubije otroke,« je uvodoma dejal Vučić.

Napovedal je, da bodo zaposlili 1200 policistov za varovanje v šolah. Samo v Beogradu je 331 šol in v vseh izmenah bodo prisotni policisti. Novi ukrepi bodo začeli veljati čez pol leta in bodo trajali približno leto dni. V tem času Vučić pričakuje, da bodo dvignili varnost za skoraj 100 odstotkov in za 80 odstotkov zmanjšali vrstniško nasilje v šoli. »Tisti, ki tepejo šibkejše od sebe, se bojijo močnejših, in država je najmočnejša.«

Ta ukrep bo državo stal 25 milijonov evrov, a so po besedah Vučića za to našli denar.

Če najdejo nelegalno orožje, bodo posledice strašne

Med ukrepi je tudi sprememba zakona o orožju in strelivu. »400.000 ljudi v civilu ima orožje in številko bomo spravili na največ 30.000 do 40.000 kosov,« je dejal in ljudi pozval, naj v enem mesecu na policijo predajo nelegalno orožje. Če tega ne bodo storili in ga bo policija našla, »bodo posledice strašne«.

Predvideni bodo šestmesečni pregledi z obveznim testom na psihoaktivne snovi. »Ne pa da se drogirajo vsak drug dan in imajo po šest pištol pri sebi. Vsi vemo za to, pa nihče nič ne naredi. Zdaj bo drugače,« je dejal.

Nadzorovali bodo profile na družbenih omrežjih

Vučić je v dramatičnem govoru dejal, da bodo pregledali vse spletne profile ljudi, ki so izrazili podporo morilcem, ki se strinjajo z njihovimi deli in ki so oba morilca razglasili za heroja. »Pravici bo zadoščeno,« je dejal in dodal, da bo treba preveriti vse »monstrume«.

Za morilca Uroša B., ki je v Mladenovcu ubil osem naključnih ljudi, je dejal, »da zlikovec nikoli več ne bo videl belega dne«.

Uzakonil bi smrtno kazen

Kot pravi, je predsednici vlade predlagal, da bi znova uvedli smrtno kazen, a se vlada s tem predlogom ni strinjala. »Predlagal sem premierki, da vrnemo smrtno kazen, vendar sta ona in vlada proti temu, ker bi bili poleg Belorusije edini, ki bi imeli smrtno kazen v Evropi, tega pa menda ne moremo narediti. Po nekaterih zelo pametnih konvencijah.«

Celotno tiskovno konferenco Aleksandra Vučića si lahko ogledate v videoposnetku spodaj: