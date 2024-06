Groza, kaj sta na znamenitem arheološkem najdišču počela okoljska aktivista (FOTO in VIDEO)

Dva okoljska aktivista iz skupine Just Stop Oil sta danes z oranžno barvo poškropila kamne na znamenitem arheološkem najdišču Stonehenge v Veliki Britaniji.

Policija ju je že aretirala

Aktivista, identificirana kot 73-letni Rajan Naidu in 21-letni Niamh Lynch, sta po pričevanju očividcev in glede na videoposnetke, ki so prišli v javnost, s kanistri pristopila k prazgodovinski megalitski strukturi in začela škropiti z oranžno barvo.

Poškropila naj bi več ikoničnih kamnov iz obdobja poznega neolitika, nato pa naj bi eden od protestnikov sedel na travo, drugega pa je onemogočil tamkajšnji obiskovalec.

FOTO: Handout Afp

Do incidenta je prišlo danes opoldne, le dan pred praznovanjem poletnega solsticija, ki naj bi se ga pri Stonehengeu, znamenitosti, umeščeni tudi na Unescov seznam svetovne dediščine, udeležilo več tisoč ljudi.

Skupina Just Stop Oil je v izjavi za javnost sporočila, da je bil namen akcije od prihodnje britanske vlade - julija imajo namreč na Otoku parlamentarne volitve - zahtevati, da z drugimi vladami sprejme sporazum o prenehanju črpanja in sežiganje nafte, plina in premoga do leta 2030.

Oranžna barva, poškropljena po Stonehengeu, je po njihovih navedbah izdelana iz koruzne moke in naj bi se kmalu sprala z dežjem.