Greste na Hrvaško? Kolone so dolge več kilometrov, poročajo o prometni nesreču

Na avtocesti Goričan-Zagreb, med priključkoma Sesvete in Zagreb vzhod v smeri Zagreba, se je zgodila prometna nesreča. Promet poteka po dveh pasovih z omejitvijo hitrosti 60 kilometrov na uro, je sporočil HAK. Pred cestninsko postajo Lučko v smeri proti morju sta koloni od priključkov Buzin (10 kilometrov) in Zagreb zahod (en kilometer). Na avtocesti Zagreb-Ploče-Karamatići med razcepom Bosiljevo 2 in predorom Mala Kapela v smeri Dubrovnika je kolona vozil z občasnimi zastoji.

Pred predorom Sveti Rok v smeri Dubrovnika je kolona približno en kilometer. Na avtocesti Zagreb-Macelj je pred cestninsko postajo Trakošćan v smeri Zagreba kolona dolga približno 1,5 kilometra in sega v Slovenijo. Zaradi velikega navala vozil je prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse od razcepa Krapina do razcepa Đurmanec v obe smeri.

Na avtocesti Bregana-Lipovac (vključno z zagrebško obvoznico) je zaradi povečane gostote prometa na uvozu na cestninsko postajo Lučko v smeri morja (A1) od razcepa Buzin kolona okoli 10 kilometrov. dolga, od priključka Zagreb zahod pa v koloni približno en kilometer.

Pred cestninsko postajo Lipovac v smeri mejnega prehoda Bajakovo na vzhodu je okoli dva kilometra dolga kolona osebnih in tovornih vozil. Med priključkoma Zagreb vzhod in Ivanić Grad obstaja nevarnost naleta na žival (psa). Pločniki so mokri ali ponekod vlažni in spolzki.

Večja gostota prometa je na posameznih odsekih avtocest, dovozih do turističnih središč ob jadranski obali, cestah v Istri, nekaterih mejnih prehodih ter trajektnih pristaniščih in pomolih, zato HAK voznike poziva, naj hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram na cestah.