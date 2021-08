Ferfila o vzponu talibanov: Z umikom je zahod podpisal smrtno obsodbo

Niso mogli nadzorovati talibanov

Kdo so talibani? Po terorističnih napadih 11. septembra 2001 je tedanji predsednik ZDA George W. Bush ukazal napad na Afganistan, državo, kjer so si zobe v zgodovini polomile že številne velesile. V deželi pod Hindukušem sta v 80. letih prejšnjega stoletja Sovjetska zveza in sile marksistične Demokratične republike Afganistan bile boj z islamskimi uporniki, ki so imeli podporo drugih islamskih držav, pa tudi Pakistana in ZDA. Februarja 1989 so se iz Afganistana umaknili še zadnji sovjetski vojaki.



Talibani so nastali leta 1994 kot kot ena vidnejših frakcij v afganistanski državljanski vojni (1992–1996). Med letoma 1996 in 2001 so obvladovali okoli tri četrtine Afganistana in izvajali strogo šeriatsko pravo. Prestolnico Islamskega emirata Afganistan so preselili v Kandahar.



Med svojo vladavino so talibani z zavezniki izvrševali poboje civilnega prebivalstva, 160.000 stradajočim prebivalcem zavrnili preskrbo s hrano od ZN, požgali velika območja plodne zemlje in uničili na desettisoče domov. Prepovedali so konjičke in dejavnosti, kot sta spuščanje zmajev in lastništvo ptic kot hišnih ljubljenčkov, diskriminirali številne narodnostne manjšine, vključno s šiitskimi muslimani. Prav tako so izvajali kulturni genocid z uničevanjem mnoge kulturne dediščine, na primer svetovno znanih bud iz Bamijana.



Leta 2001 naj bi se za talibane borilo 2500 Arabcev pod vodstvom Osame bin Ladna. Operacija Trajna svoboda, ki so jo ZDA z zaveznicami sprožile v okviru vojne proti terorizmu, je talibane z oblasti odnesla decembra 2001.

V Afganistanu se nadaljuje ofenziva talibanov, ki po umiku zahodih sil ponovno prevzemajo oblast v državi. O tem, kaj nova afganistanska kriza pomeni za globalno ravnovesje sil in tudi za državo samo, smo se pogovarjali s politologom in univerzitetnim profesorjem, odličnim poznavalcem razmer v Afganistanu, o čemer je izdal tudi dve knjigi. Svoje osvetljevanje dogodkov je začel s pripovedjo o svojem bivanju v tej državi in pojasnil, da je bil pred leti eden redkih, ki se ni skrival v zahodnjaških utrdbah Kabula, temveč je živel pri eni od afganistanskih družin. »V teh državah se poklici dedujejo, oče je bil general, sin direktor varnosti na letališču. Danes nikogar več ni tam, vsi so zbežali. Vedeli so namreč, da se bodo zahodne sile prej ali slej umaknile. In da bodo talibani tiste, ki so delali za zahodnjake, pobili.« Ob naznanitvi umika vojakov iz Afganistana je predvidel, da bodo talibani državo spet zavzeli v enem tednu.Ferfila pojasnjuje, da imajo talibani še vedno 90-odstotno podporo afganistanskega ljudstva, vsi, ki so sodelovali z zahodom, so večinoma že zbežali. Nemčija je ob tem napovedala, da lahko sprejme 5000 vojaških migrantov, ZDA 9000. »Od leta 2014, ko je bilo v Afganistanu 90.000 vojakov, 100.000 policistov, afganistanske sile pa so štele od 200 do 300.000 vojakov je še bilo upanje. Ko so se umaknili, je bila podpisana smrtna obsodba ameriškemu režimu v Afganistanu. S temi vojaki niso mogli nadzorovati talibanov.«Umiku je po mnenju Ferfile botrovalo prav to, da Afganistana ne bodo obvladali. Varnostna situacija se je zaostrila v tolikšni meri, da je bila vladna vojska omejena na mesta, podeželje pa so nadzirali Afganistanci. »To je pomenilo začetek katastrofe afganistanskega gospodarstva. Ko so se umaknili ameriški vojaki, je 200.0000 vojakov izgubilo službe, cele pokrajine so izgubile možnost prodaje izdelkov, podjetniki so se čez noč umaknili in zbežali. Od leta 2014 je bilo to umiranje na obroke, ki so se le povečevali, povečalo se je število žrtev in tudi prebegov med talibane. Bilo je pričakovati, da je z Afganistanom, kot so si ga leta 2001 zamislile ZDA, konec. Zdaj smo priča zadnjim dejanjem te drame. Je dejansko drama za domače prebivalstvo, saj je dejansko v vojni že več kot 40 let, od upora komunistični oblasti.«Talibani so zavzeli že 15 glavnih mest od skupno 34 afganistanskih provinc in nadzorujejo ves sever, zahod in jug države. Ferfila to vidi kot posledico ameriške politike umikanja, ki jo je začel, nadaljuje pa jo. »ZDA so začele hladno vojno s Kitajsko, zdaj je treba vse vire usmeriti tja. Ena od Bidnovih rešitev je tudi zmanjšati vojaško angažiranje na za ZDA manj pomembnih področjih, kot je Bližnji vzhod po padcu nafte. Ko je Trump začel pogajanja o umiku, so talibani dobili krila.«Kako bo nova kriza v Afganistanu vplivala na globalno razmerje sil? »Afganistan je zelo bogat z nafto, plinom, železom in bakrom. Indija in Kitajska sta vložili milijarde dolarjev in si zagotovili pravice črpanja rudnih virov. Prav tako je Kitajska zainteresirana, da prek Afganistana nadaljuje svojo svileno pot v Evropo. Svoje interese ima tudi Rusija, ki takoj zapolni prostor, kjer se zahod umakne. Obe državi bosta skušali pritisniti na talibane, da ne bi širili islamskega ekstremizma v obe državi, saj sta zelo občutljivi za islamski radikalizem. To ne bo večji problem, saj drugače od islamistov talibani niso zainteresirani za izvoz režima, želijo namreč mirno vladati Afganistanu. Toda vladati po svoje – po šeriatskem pravu, ki ženskam krati mnoge pravice, predvideva smrtne kazni za prešuštvo, homoseksualnost in tako dalje.« Tako skrajnega šeriatskega sistema ni skoraj nikjer več na svetu, tudi na Arabskem polotoku se že liberalizira. »Soočeni bomo z enim najbolj trdorokih režimov.«Se pa Ferfila zaveda tudi perečega vprašanja, kaj bo z begunci. Ob tem meni, da so bogati in izobraženi že zbežali, toda kaj bo z vojaškimi begunci – jim bosta Nemčija in ZDA ponudili azil ali jih morda pustili na cedilu? »Velika večina beguncev je ekonomskih migrantov, želijo živeti na zahodu, ker je Afganistan neskončno reven. Migranti so prebrisani, so opremljeni s tehnologijo, poznajo se med seboj in pritisnili bodo na vrata. Pomembno je, da Evropa vzdržuje sodelovanje s Turčijo, ki se izredno hitro razvija. Pomembno bi bilo tudi pospešeno dogovarjanje o sprejemu v EU. Kljub tveganjem bi s tem lahko veliko pridobili.«