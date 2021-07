Komentar Vesa Stojanova: Vsiljevanje

Nasilno vsiljevanje tujih vrednot pač enostavno ne deluje. Ne samo v Afganistanu.

Čez dobra dva meseca se bodo zlasti v ZDA spominjali dogodkov, ki so se zgodili 11. septembra 2001, ko so skrajneži Al Kaide s štirimi ugrabljenimi potniškimi letali izpeljali največji in najbolj smrtonosen teroristični napad na ZDA.Porušili so enega od simbolov najbolj znanega mesta v ZDA, Svetovni trgovinski center na spodnjem Manhattnu v New Yorku in dobršen del Pentagona, stavbe ameriškega obrambnega ministrstva v Washingtonu. Ob tem je življenje izgubilo več kot tri tisoč ljudi. Odgovor Amerike na ta napad je bil pričakovan. Ker je bil vodja teroristične skupine Al Kaida– ironija je, da prav te dni mineva 42 let, odkar je takratni ameriški predsednikodobril akcijo Cie za tajno oboroževanje afganistanskih mudžahedinov v boju proti sovjetski vojski, in Osama bin Laden je bil eden med njimi – v Afganistanu, je Washington udaril po njem.V prvi vrsti je šlo za kaznovanje takratnega afganistanskega režima talibanov, ki so ponudili zatočišče bin Ladnovim skrajnežem. A se je sčasoma poseg ameriške vojske v Afganistanu sprevrgel v poskus preoblikovanja tamkajšnje družbe in države. Zaneseni z idejo o izvozu demokracije in zahodnih vrednot so Američani in kasneje še vse članice Nata, vključno s Slovenijo, poskušali v to najbolj tradicionalistično državo v Aziji na puškini cevi prinesti napredek, a jim ni uspelo. Zdaj se Američani in Nato umikajo iz Afganistana. Nekdanji smrtni sovražnik, talibani, pa počasi znova osvajajo predele Afganistana, in kot vse kaže, bodo do konca leta prevzeli oblast nad velikim delom države.Kaj se je zgodilo s posredovanjem Američanov. Praktično nič. Na mestu je tudi vprašanje, zakaj so ZDA in tudi države Nata porabile na stotine milijard ameriških dolarjev, če se po njihovem jesenskem odhodu iz Afganistana, dvajset let po 11. septembru 2001, tam v deželi pod Hindukušem ne bo spremenilo prav nič. Afganistan se bo sčasoma vrnil v srednji vek strogih islamskih zakonov, plemenskih obračunov, morda tudi državljanske vojne. Nasilno vsiljevanje tujih vrednot pač enostavno ne deluje. Ne samo v Afganistanu.