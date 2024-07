Evropsko poslanko vrgli iz parlamenta, ker je kričala proti Ursuli von der Leyen (VIDEO)

Evropski parlament je danes na tajnem glasovanju potrdil Ursulo von der Leyen za nov petletni mandat na čelu Evropske komisije. Imenovanje nemške političarke iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP) je podprl 401 poslanec. Glasovalo je 707 poslancev, proti jih je bilo 284, 15 se jih je vzdržalo, sedem glasovnic pa je bilo neveljavnih.

Podporo von der Leyen so ob Evropski ljudski stranki (EPP), iz katere prihaja, tik pred glasovanjem napovedali tudi socialisti (S&D), liberalci (Renew) in Zeleni.

Da je ne bodo podprli, so bili jasni v drugih dveh skrajno desnih skupinah Domoljubi za Evropo in Evropa suverenih narodov, pa tudi v Levici. Iz skrajno desne skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) so pred glasovanjem sporočili, da velika večina nacionalnih delegacij ne bo podprla.

V nagovoru evropskim poslancem

Von der Leyen bo tako lahko začela oblikovati svojo prihodnjo komisarsko ekipo, ki naj bi jo predvidoma predstavila septembra.

V nagovoru evropskim poslancem se je danes zavzela za vzpostavitev »prave obrambne Evropske unije«. Pri tem je bila med drugim kritična do t. i. mirovne misije madžarskega premierja Viktorja Orbana v Moskvi, ki jo je označila za misijo popuščanja.

Kot prvo prednostno nalogo je izpostavila okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva in napovedala pripravo dogovora za čisto industrijo v prvih sto dneh novega mandata. Napovedala je, da bodo v njeni novi ekipi med drugim komisarji, pristojni za zmanjšanje administrativnega bremena podjetij, za obrambo in za stanovanja.

Incident

Na družbenem omrežju X je zaokrožil posnetek, na katerem evropska poslanka kriči proti Ursuli von der Leyen in jo zato vržejo iz dvorane. Poslanka je glasno povedala, da ima pravico govoriti, saj so jo izglasovali Romuni. Njeno kričanje je sprožilo glasno neodobravanje v dvorani, evropski poslanci so jo dobesedno izžvižgali.