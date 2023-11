Dunaj in Dubaj sanjski destinaciji

Kam bi se preselili, če bi bili siti življenja v domovini? Finančni ponudnik Remitly je na podlagi spletnih analiz sestavil lestvico najbolj priljubljenih krajev za selitev na svetu. Ugotovili so, da bi se večina ljudi najraje preselila v Dubaj: geslo Selitev v Dubaj je bilo od vseh s ključno besedo selitev v zadnjih 12 mesecih največkrat odtipkano v iskalnik.

»Dubaj je bil jasen zmagovalec v naši študiji. Z obilico zaposlitvenih možnosti in ugodnostmi življenjskega sloga, ki jih lahko ponudi skupaj s čudovitim vremenom, ni težko razumeti, zakaj,« meni direktor podjetja Remitly Jago McKenzie, ki pravi, da povprečen človek najmanj enkrat v življenju pomisli na selitev v kraje z boljšo možnostjo zaposlitve, kakovostjo življenja ali višjo plačo.

Francoska prestolnica se je znašla na tretjem mestu. FOTO: Givaga, Getty Images

Glasove so šteli glede na gesla, odtipkana v spletni iskalnik.

Najbolj priljubljen med Evropejci

Na drugem mestu lestvice je Miami (še posebno priljubljen je med prebivalci Azerbajdžana in Afganistana), tretje mesto pa je zasedel Pariz, ki je še posebno popularno sanjsko mesto za selitev med prebivalci Madagaskarja in Senegala. Četrto mesto si delijo New York, Madrid in Singapur, šele na petem mestu pa je britanska prestolnica London, in še to si deli z evropskim glavnim mestom Brusljem. Tja bi se rado preselilo največ prebivalcev Monaka in Švice. Med Evropejci je najbolj priljubljen Dunaj, ki si deli sedmo mesto s številnimi drugimi kraji. O selitvi na Dunaj sanjarijo prebivalci Liechtensteina in Srbije, Srbe zelo mika tudi München.

Med celinami je Severna Amerika še vedno na prvem mestu po zaželenosti. Prebivalci drugih krajev bi se poleg Miamija in New Yorka najraje selili v Washington, Phoenix, Portland in Chicago. Lestvico je za rep ujela Nova Zelandija c Christchurchom na zadnjem, sedmem mestu skupaj z Washingtonom, Buenos Airesom, Quebecom, Bogoto, Portlandom, Dunajem, Phoenixom in Chicagom.