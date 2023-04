Do najtežje dostopne vasi po viaduktu Harryja Potterja (FOTO)

Na polotoku Knoydart na Škotskem leži vas, sanjski kraj za vse, ki si želijo malce miru pred ponorelim svetom in množicami ljudi. Inverie velja za najtežje dostopno britansko vas, saj lahko do nje pridete le po skoraj 40 kilometrov dolgi in zahtevni gorski pešpoti ali s trajektom, ki mora do cilja premagati dobrih devet kilometrov in pol dolgo pot. A blaženi mir, ki vas tam pričaka, je vreden truda, menijo popotniki, ki se jim uspe prebiti do tega škotskega bisera.

Noge, trajekt ali vlak

Obdan z vrhovi na eni strani in morjem na drugi je Inverie prava paša za oči in užitek za dušo. Vasica ima 111 prebivalcev. Trajekt, ki pripelje obiskovalce iz znanega pristanišča Mallaig, je precej negotova izbira, saj zaradi premočnega vetra pogosto ne odpelje po urniku. Z vlakom se lahko v bližino vasice pripeljete na postajo Corrour, ki leži 408 metrov nad morjem in velja za najvišjo in najtežje dostopno železniško postajo v Veliki Britaniji. Vlak potuje čez viadukt Glenfinnan, ki je znan tudi kot viadukt Harryja Potterja, ter mimo jezera Loch Eilt, ki se prav tako pojavi v dveh filmih o slavnem čarovniku.

Do škotske vasice Inverie ne pelje nobena cesta.

V najtežje dostopnem kraju v Veliki Britaniji imajo tudi najtežje dostopni pub na kopnem. Lastnik se je hotel puba Old Froge med korono znebiti in ga je dal leta 2021 na trg. Da ne bi ostali brez tega priljubljenega prostora za srečanja, je devet prebivalcev vasice vrglo denar na kup in se zagnano lotilo dela. Pub so znova odprli 28. marca 2022, nato pa je začasno znova zaprl svoja vrata. Kot imajo zapisano na spletni strani, bo mogoče vrček piva v gostinskem obratu spet popiti od maja letos.

Kljub težki dostopnosti in oddaljenosti pa imajo v Inverie brezžični internet, lokalni poštarji pa dostavljajo celo Amazonove pakete. Imajo tudi javni prevoz, električna gorska kolesa za izposojo. Malce večji projekt je nakupovanje špecerije, pripeljejo jim jo namreč po naročilu s trajektom. Kriminala v vasi tako rekoč ni: v zadnjih 30 ali 40 letih so policijo poklicali le trikrat.

Inverie obdajajo gore.