Črno na belem: levo so cepljeni, desno umrli (FOTO)

Cepivo rešuje življenja, so pokazali najnovejši podatki Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC). Iz tabele, ki so jo objavili, je mogoče trditi, da je v državah, kjer je visok odstotek cepljenih, število smrti manjše. Podatki o precepljenosti se nanašajo na odrasle prebivalce, starejše od 18 let. Podatki o umrlih zajemajo 14-dnevno obdobje v novembru.

Irska na vrhu po precepljenosti

Na samem vrhu tabele so države EU z visokim odstotkom cepljenih: Irska z 93 odstotki, Portugalska in Malta z 92. Irska ima 15 smrtnih primerov na milijon prebivalcev v zadnjih 14 dneh, Portugalska 10, Malta niti enega.

Sledi Danska z 89-odstotno precepljenostjo in 10 smrtnimi primeri na milijonov prebivalcev v 14-dnevnem obdobju. Manjša izjema med precepljenimi je Bolgarija, ki je precepila 87 odstotkov odraslih, ima pa »le« 29 smrti v omenjenem obdobju.

Na dnu tabele so države Vzhodne Evrope: Bolgarija z 29-odstotno precepljenostjo in 325 smrti na milijon prebivalcev v zadnjih dveh tednih, medtem ko ima Romunija ob 43-odstotni precepljenosti v povprečju 267 smrtnih primerov v obdobju 14 dneh.

Bolgarija, Romunija, Hrvaška med najslabšimi po cepljenih in umrlih

V spodnjem delu tabele je mnogo višji odstotek umrlih. To je primerjava najslabših evropskih držav po precepljenosti. Poljska ima 62 odstotkov cepljenih odraslih in 49 umrlih v 14-dnevnem obdobju. Na Hrvaškem je cepljenih 55 odstotkov odraslih, a v povprečju 168 umrlih v omenjenem obdobju.

Povsem na dnu je Slovaška s 54-odstotno precepljenostjo, a po drugi strani je zanimivo, da ima manj mrtvih, 29 na milijon, kar je znatno manj kot druge države na dnu seznama.

Najslabše sta jo v tem valu odnesli Bolgarija in Romunija. V Bolgariji je v povprečju kar 325 mrtvih na dan, precepljenih pa le 29 odstotkov prebivalcev.

Slovenija med slabšimi

Slovenija je med 27 državami članicami EU po precepljenosti šele na 22. mestu, s 64-odstotno precepljenostjo, a smrtnih žrtev na milijon prebivalcev ima manj kot nekatere države z višjo precepljenostjo – v povprečju 56. Če smo po precepljenostji na dnu lestvice, smo s smrtnimi žrtvami nekje na sredini seznama. Litva, Grčija, Madžarska, Estonija, Češka so vse bolj precepljene in z več smrti.

Graf tako prikazuje, da na statistiko z manj smrtmi ne vpliva le cepljenje, temveč tudi še x-faktor, saj ima Slovaška z nizko precepljenostjo manj smrti, medtem ko Madžarska z boljšo precepljenostjo beleži več smrti.