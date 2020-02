Rekordni ognjemet

Raketa težka kot avto

2 tisoč ur so izdelovali raketo.

Sicer je novo leto že za nami, a to še ne pomeni, da si ne moremo privoščiti bleščečega praznovanja tudi druge dni v letu, denimo med zimskim karnevalom, menijo adrenalinski navdušenci v Colorado Cityju v ameriški zvezni državi Arizona, ki se niso ozirali niti na kritike okoljevarstvenikov in drzno uprizorili največji ognjemet na svetu.V zrak so pognali raketo, težko kar 1270 kilogramov, torej je tehtala kot toyota corolla, primerjajo poznavalci, poletela pa je s hitrostjo skoraj 500 kilometrov na uro, so se pohvalili z dosežkom in navdušili obiskovalce. Premer je imela 1,50 metra, v zrak pa so jo izstrelili skozi jekleno cev, zakopano v tla na gori Emerald, poletela pa je kar 1,60 metra visoko, preden se je izstrelila in nebo obarvala v spektakularno rdečo, dogodek opisujejo številni očarani gledalci in vodja drznega projekta, ki je dogodek z ekipo, ta šteje skupno le štiri člane, načrtoval kar sedem let, seveda v tesnem sodelovanju z gasilci in občinskimi svetniki. V tem času so v delo vložili 2000 ur, je pojasnil, lanski poskus izstrelitve pa se jim je izjalovil, ne nazadnje je težko v zrak pognati telo, težko več kot tono, z eno samo eksplozijo.A njihov trud je bil vsekakor poplačan. Gledalci so med eksplozijo in poznejšim bleščečim prizorom na nebu vzklikali in ploskali od navdušenja, med njimi pa je bil tudi strogi predstavnik Guinnessove knjige rekordov, ki je dosežek z raketo že uvrstil na znamenite strani. Največji ognjemet na svetu je zdaj doma v Arizoni, in ne več v Združenih arabskih emiratih, kjer so raketo, težko 1087 kilogramov, izstrelili pred dvema letoma. Mnogi oboževalci ognjene ekipe se že veselijo novih načrtov četverice, ta pa namiguje, da bo naslednji dosežek še bolj spektakularen.