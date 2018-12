Čez lužo so se razpisali o Cerarju: Ni se srečal z najslavnejšo slovensko imigrantko

WASHINGTON – Ameriški časnik Washington Post je v soboto poročal, da je Miro Cerar, zunanji minister majhne balkanske države, ki jo številni Američani povezujejo z ameriško prvo damo Melanio Trump, prišel v Washington z opozorilom, da morajo ZDA svojo vlogo v Evropi narediti vidnejšo ali pa jih bosta zasenčili Kitajska in Rusija.



Časnik omenja, da je bil obisk nekdanjega slovenskega premierja Cerarja pri ameriškem državnem sekretarju Miku Pompeu in svetovalcu za nacionalno varnost Johnu Boltonu prvi uradni obisk slovenskega zunanjega ministra po letu 2010.



Cerar je v pogovoru za časopis dejal, da je Slovenija pritegnila veliko zanimanje Kitajske, čeprav ima le dva milijona prebivalcev, ZDA pa so po drugi strani veliko manj vidne. »Dobro gospodarsko sodelovanje ni dovolj. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi bili naši ameriški prijatelji in zavezniki bolj prisotni v regiji,« je menil.



Kot je še pojasnil, Kitajci prihajajo v Evropo in sam se je kot premier kar petkrat srečal s kitajskim premierjem Li Kečjangom. Porast nacionalističnih in desničarskih strank s protiimigracijsko agendo Cerar predvideva, da se bo veliko držav na Balkanu in v vzhodni Evropi politično in gospodarsko približalo Pekingu in Moskvi. »Če prevladajo ruski in kitajski interesi, bomo izgubili regijo. ZDA bi lahko bile veliko bolj prisotne,« je dejal.



Časopis omenja, da so nekatere države v Evropi doživele porast nacionalističnih in desničarskih strank s protiimigracijsko agendo.



»V Sloveniji je na volitvah letos največ glasov dobila protiimigrantska Slovenska demokratska stranka, katere voditelj je uporabljal trumpovski slogan Najprej Slovenija,« ob tem piše časopis in dodaja, da mu je pot na oblast preprečila koalicija zmernih in levosredinskih strank. S prvo damo je že govoril Washington Post omenja tudi Cerarjev obisk pri senatorki Amy Klobuchar in pogovore o oblikovanju skupine prijateljev Slovenije v ameriškem kongresu. »Ni se pa srečal z najslavnejšo slovensko imigrantko, čeprav je s prvo damo govoril, ko je spremljal predsednika države na Generalno skupščino ZN v New York,« dodaja časnik. »Zelo smo ponosni na Melanio, da je Slovenka prva dama. Radi bi, da pripelje moža v Slovenijo,« je dejal Cerar.



Časopis še navaja, da Cerarju pripisujejo zasluge za preobrazbo slovenske ekonomije iz obdobja nazadovanja pred desetletjem v štiriodstotno gospodarsko rast, ki je ena najhitrejših v EU.



Cerar je v pogovoru dejal, da vlada v Ljubljani priznava potrebo po povečanju porabe za obrambo. Skrbi pa ga umik ZDA iz iranskega jedrskega sporazuma ter njihovo nasprotovanje globalnemu dogovoru o migracijah in pariškemu podnebnemu sporazumu.



»Sodelovanje ZDA z ostalim svetom pri preprečevanju nezakonitih migracij, trgovine z ljudmi in kršitev človekovih pravic vseh vrst je izjemno pomembno. Če so ZDA z nami, smo lahko res uspešni,« je še dejal Cerar.