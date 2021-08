Cepljenje proti covidu-19 obvezno za zdravstvene uslužbence

Cepljenje proti covidu-19 bo v ZDA obvezno tudi za vse zdravstvene delavce v službi zveznih zdravstvenih oblasti, je danes sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. Ukrep zadeva približno 25.000 uslužbencev, ki pri svojem delu prihajajo v stik z ljudmi, kar predstavlja nekaj manj kot tretjino celotne delovne sile v okviru ministrstva.



»Naš prvi cilj sta zdravje in varnost ameriške javnosti, vključno naše zvezne delovne sile. In cepiva so najboljše orodje, ki ga imamo, za zaščito ljudi pred covidom-19, preprečevanje širjenja različice delta in reševanje življenj,« je v izjavi sporočil minister za zdravje Xavier Becerra.



Njegovo ministrstvo je tretje doslej, ki je v zadnjih tednih naznanilo obvezno cepljenje. Predsednik države Joe Biden je sicer že julija naznanil, da se morajo cepiti vsi zvezni uslužbenci, v nasprotnem primeru jih bodo doletele stroge omejitve, vključno z rednim testiranjem.



Cepiva proti covidu-19 so v ZDA brezplačna in široko dostopna, v celoti cepljena pa je zaenkrat polovica prebivalcev.

Spričo zelo nalezljive različice delta je v zadnjem času število okužb z novim koronavirusom v ZDA naraslo na dnevno povprečje več kot 100.000 novih primerov, kolikor jih je bilo nazadnje pozimi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

