Cepivo AstraZenece buri duhove, države ustavljajo cepljenja

Nemčija se je pridružila več državam, ki so začasno ustavile cepljenje s cepivom proti covidu-19 družbe AstraZeneca. Nemško ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so se za to odločili preventivno, poročajo tuje tiskovne agencije.Ministrstvo je v svoji odločitvi opozorilo na priporočilo inštituta za cepiva Paula Ehrlicha, da so potrebne dodatne raziskave cepiva AstraZenece. Dodali so, da bo Evropska agencija za zdravila (Ema) nato odločila, ali in kako bodo nove ugotovitve vplivale na odobritev cepiva.Več evropskih držav, med njimi Irska in Nizozemska, so začasno ustavile cepljenje s cepivom AstraZenece, ko so se pojavile skrbi glede morebitnega nastanka krvnih strdkov kot posledici cepljenja.Svetovna zdravstvena organizacija zagotavlja, da med cepivom in povečanim tveganjem za razvoj krvnih strdkov ni povezave. Tudi Ema, ki izvaja pregled posameznih pojavov krvnih strdkov, pravi, da koristi cepiva še naprej pretehtajo tveganja.Tudi AstraZeneca je sporočila, da ni dokazov o povečanem tveganju za razvoj krvnih strdkov po cepljenju z njihovim cepivom. Po vsej EU in Združenem kraljestvu je bilo med cepljenimi zaznanih 15 primerov venske tromboze in 22 primerov pljučne embolije, cepljenih je bilo več kot 17 milijonov ljudi.