To so zadnji podatki o okuženih, pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še s PCR-testi

V nedeljo so v Sloveniji opravili 1.625 PCR-testov in z njimi potrdili 205 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih testov je tako znašal 12,6 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 463 bolnikov, 87 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili šest oseb, štiri so umrle. Sedemdnevno povprečje novopotrjenih okužb znaša 696.V primerjavi s soboto se je sedemdnevno povprečje znižalo za tri. Zvišalo pa se je število oseb, ki zaradi covida 19 potrebujejo bolnišnično oskrbo, in sicer za 25. Prav tako je v nedeljo v primerjavi z dnem prej pet oseb več potrebovalo zdravljenje na oddelkih za intenzivno nego.V nedeljo so opravili tudi 6.285 hitrih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne izvide preverjajo še s PCR-testi.Pogoj števila hospitaliziranih covidnih bolnikov za prehod države v rumeno fazo sproščanja ukrepov je dosežen, saj je določen pri manj kot 500 hospitaliziranih. Ni pa še dosežen pogoj tedenskega povprečja potrjenih okužb. Da bi prešli v rumeno fazo, se mora ta številka spustiti pod 600.