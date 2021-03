V Sloveniji šest smrti po cepljenju: tri preiskane, tri še preiskujejo

Pri šestih

V začetku tedna smo poročali, pri katerem od trenutno dostopnih cepiv je bilo zabeleženih največ neželenih učinkov ( več o tem na povezavi ), tokrat pa bomo pregledali še resnejše neželene učinke. O njih redno, na tedenski ravni, javnost obvešča Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz).Kaj so resnejši neželeni učinki? »Med resne neželene učinke po cepljenju se po definiciji uvrščajo življenje ogrožajoče stanje ali bolezen, hospitalizacija ali podaljšanje hospitalizacije, trajna okvara, prirojena anomalija, druga klinično pomembna stanja in smrt,« navaja Nijz. Zadnji podatki kažejo, da so resnejše neželene učinke do zdaj zabeležili le pri cepivu Pfizer. Do vključno 7. marca so zabeležili naslednje (izsek iz poročila Nijz):starejših osebah s številnimi kroničnimi obolenji jepo cepljenju. V prvem primeru je na dan cepljenja prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja, ugotovili so srčni infarkt, naslednji dan je oseba umrla. V drugem primeru je prišlo do nenadne smrti 12 dni po cepljenju pri osebi s predispozicijo zaradi hudega kroničnega obolenja srca. V tretjem primeru je bila oseba cepljena v času inkubacije covida in zato zbolela za pljučnico, zaradi katere je umrla. Komisija pri ministrstvu za zdravje je vse tri primere obravnavala in zaključila, da je povezava s cepljenjem malo verjetna. Ostali primeri pa so še v fazi preiskav.– Obravnavane so bile tudi štiri prijave resnih neželenih dogodkov po cepljenju s cepivom Comirnaty, kjer je bila potrebna hospitalizacija (kolaps nekaj ur po cepljenju zaradi prebolevanja covida, prehodna možganska kap, prsna bolečina, levkemija/limfom). Tudi v teh primerih je bila povezava s cepljenjem malo verjetna.– Poleg tega smo prejeli še naslednje prijave neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, zaradi katerih je bila potrebna hospitalizacija (venska tromboza s pljučno embolijo 14 dni po cepljenju, anafilaksija po cepljenju, možganska kap 13 dni po cepljenju). Primeri so še v fazi zbiranja podatkov.Kot rečeno, pri cepivih Moderne in Astrazenece niso zaznali resnejših neželenih učinkov, se pa pojavljajo v bolj blagi obliki. Zaradi množičnih reakcij učiteljev po cepljenju so na velenjski šoli celo odpovedali pouk. Več o tem v članku Hude reakcije učiteljev po cepljenju, šola za vse razrede odpovedala pouk