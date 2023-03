Cene, da te kap: za toliko so se podražila jajca

Cena jajc v EU je bila januarja v povprečju za 30 odstotkov višja kot januarja lani, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat. S tem so jajca po njihovih navedbah postala eno od živil z največjo rastjo cen. V Sloveniji so se podražila za 21,7 odstotka.

Najbolj so se podražila na Češkem (za 85 odstotkov), Madžarskem (za 80 odstotkov) in Slovaškem (za 79 odstotkov). Na drugi strani lestvice so Nemčija in Luksemburg (v obeh 18-odstotna podražitev) ter Avstrija (19-odstotna podražitev).

Januarja 2022 so bila jajca za sedem odstotkov dražja kot januarja 2021, januarja 2021 pa za odstotek dražja kot januarja 2020.