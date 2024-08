Brezplačna križarjenja za stare med 18 in 26 let

Starost, do katere imamo nekoga še vedno za otroka, se od kulture do kulture razlikuje, pa vendar na ljudi med 18. in 26. letom, ne glede na podaljšanje življenjske dobe, vseeno večina gleda kot na odrasle. V kategorijo otrok pa jih je z zanimivo akcijo uvrstila agencija za križarjenja Virgin Voyages. Ta je vsem, ki spadajo v to starostno skupino, ponudila zastonj križarjenje, a le, če potujejo skupaj s starši. Slogan akcije je: otroci potujejo zastonj.

»Ne glede na to, ali bodo vaši (malce starejši) najmlajši diplomirali, se podali na fakulteto ali pa zgolj prenehali biti zdravstveno zavarovani prek vas, za starše resnično ni boljšega načina za praznovanje s svojimi odraslimi otroki kot na krovu nagrajene flote Virgin Voyages,« šaljivo zagotavljajo ponudniki prestižnih pomorskih potovanj. Mimogrede: operater sicer ponuja križarjenja le za odrasle, torej brez otrok.

Agencija vabi, da na ladji proslavite otrokovo maturo.

Velikim otrokom bodo na krovu na voljo dejavnosti, primerne za otroke vseh starosti, pravijo pri Virgin Voyages. Med drugim bodo lahko izdelovali zapestnice, igrali dodgeball ali uživali v bazenu med škrlatnim plesom, znamenitostjo križarjenj, katere posebnost je, da morajo biti udeleženci oblečeni v rdeča oblačila. Na voljo so še družinske aktivnosti v slehernem pristanišču: od pokušine vin v Italiji, obiska starodavnih templjev v Grčiji, kuhanja mediteranskih jedi in snorkljanja v turkiznem morju.

Med križarjenjem jim je na voljo tečaj izdelovanja zapestnic. FOTO: Infinitumprodux/Getty Images

Ponudba velja za vsa križarjenja, ki jih agencija ponuja, do konca decembra, a le za dva otroka, pa še to le v določenih vrstah kabin, ker pa so vse razkošno opremljene, naj ne bi bilo bojazni, da bi bili razočarani. Če vas je zamikalo, da bi potovali s starši oziroma z otroki, in ste prave starosti za sodelovanje v akciji, imate čas za rezervacijo družinskega križarjenja do 23. avgusta.