Karel III: poglejte, kako so novega kralja pozdravili pred Buckinghamsko palačo (FOTO)

Novi britanski kralj Karel III. se je dan po smrti kraljice Elizabete II. vrnil v London, kjer ga je pred Buckinghamsko palačo pozdravila večtisočglava množica. »Bog obvaruj kralja,« je vzklikala po poročanju BBC.

Novi monarh bo popoldne prvič nagovoril javnost

Kralja je ob prihodu v London, kamor se je v spremstvu kraljice soproge Camille iz škotskega posestva Balmoral vrnil danes, pričakalo več tisoč ljudi. Ob izreku sožalja je množica pozdravila novega monarha.

FOTO: Kevin Coombs Reuters

Ljudje se pred Buckinghamsko palačo zbirajo že od četrtka, od kraljice se poslavljajo s polaganjem cvetja. Elizabeti II. so se danes poklonili tudi s 96 vojaškimi salvami, za vsako leto njenega življenja. Britanci so začeli obdobje žalovanja, zaradi česar so na Otoku odpovedali številne dogodke.

Karel III. bo javnost prvič nagovoril danes ob 19. uri po srednjeevropskem času. Kdaj bo slovesno okronan, še ni znano, predvidoma bo to čez več mesecev, ga bo pa v soboto formalno za kralja razglasil poseben svet, v katerem so visoki politični in cerkveni predstavniki ter predstavniki držav Commonwealtha.

Po današnjem prvem televizijskem nagovoru se bo kralj srečal tudi s premierko Liz Truss, ki jo je kraljica še v torek uradno imenovala na čelo vlade. Vlada nove premierke je sicer danes že izrazila vso podporo novemu kralju.

FOTO: Andrew Boyers Reuters

FOTO: Toby Melville Reuters

