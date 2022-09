Ksenija Benedetti: To, kar je naredila kraljica v Sloveniji, ni storil nobeden od državnikov

Ksenija Benedetti je kot nekdanja dolgoletna šefinja državnega protokola imela čast, da se je srečala s številnimi državniki. V lepem spominu ji je ostalo tudi srečanje z zdaj že pokojno kraljico Elizabeto II. Vprašali smo jo, kako se spominja obiska kraljice v Sloveniji in kakšen vtis je naredila nanjo. Njen zapis objavljamo v celoti.

Zdi se, da se je s smrtjo kraljice Elizabete II dvajseto stoletje dokončno poslovilo. Za Britance in velik del sveta nič več ne bo kot je bilo. Načeloma nisem podpornica monarhij, a njeno kraljevo veličanstvo z najdaljšim stažem v zgodovini Velike Britanije, izjemna vladarica, je bilo nekaj, kar v zgodovini težko najdete ali pa sploh ne. Ne verjamem, da bomo kdaj v prihodnosti še doživeli tako ikono. Bila je izjemno predana svojemu delu in še dva dni pred smrtjo nasmejana imenovala novo britansko premierko.

Na prestolu je bila že tako dolgo, da po statističnih podatkih štirje od petih ljudi v Veliki Britaniji še niso bili rojeni, ko je nasledila krono. Zame je bila ovita v enigmatično mistiko, ki jo je ohranjala tudi s svojim resnim neizraznim izrazom na obrazu (čeprav je menda imela odličen smisel za humor) in s tem, da skoraj nikoli ni dajala daje izjav za medije. Kaj si je v resnici mislila, ni vedel nihče, no, morda le njen mož princ Philip.

V njenem 70. letnem vladanju ni bilo zdrsov, razen ob smrti princese Diane. Znana so bila njena sporočila protokolu s torbico. Govori se, da če na večerji odloži torbico na mizo, pomeni, da želi oditi v naslednjih petih minutah. Teh gest med državniškim obiskom leta 2008 pri nas nisem opazila. Pripravljati in izvesti njen obisk v Sloveniji leta 2008 je bil za nas, v državnem protokolu, velik izziv. S skrbnostjo smo ga pripravljali leto dni.

Doživeti kraljico od blizu, ji dati roko v njenem letalu in ji izreči dobrodošlico v Sloveniji je bilo nekaj posebnega. Ko nas je nekaj sodelujočih pri pripravi in izvedbi obiska britanski dvorni protokol ob koncu obiska v hotelu povabil na srečanje s kraljico, nas je postrojil pred vrati in vstopali v smo v tisto sobo, ker nas je čakala kraljica, eden po eden kot v nek posvečen prostor.

Vsakemu posebej se je zahvalila na 4 oči, postavila vljudnostno vprašanjce ali dve in vsakemu podarila njeno fotografijo s podpisom. Dve, tri minute. Tega na tak način ni naredil nihče od državnikov, ki so v mojih osemnajstih letih vodenja državnega Protokola prišli na obisk v Slovenijo.

Iskreno sožalje družini in britanskemu narodu.

Ksenija Benedetti