Bi dopustovali na Putinovem Krimu? Čakajo vas zaklonišča in ... (VIDEO)

Turisti, ki se zgrinjajo na črnomorske plaže polotoka Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija, se to poletje soočajo z novo mračno realnostjo – zaklonišči in vrečami s peskom.

Že več kot dve leti so plaže na tem polotoku le korak stran od vojne vihre v Ukrajini. Prejšnji mesec so delci raket, ki so jih izstrelili Ukrajinci, ubili štiri ljudi, med njimi dva otroka. To se je zgodilo na plaži v mestu Sevastopol, kjer je bilo ranjenih še 151 ljudi. V predmestju tega mesta, na plaži v naselju Učuževka, si kopalci zdaj delijo prodnato obalo z betonskim zakloniščem, ki so ga postavili za primer bombnega napada, zaklonišče pa je dodatno utrjeno z vrečami peska.

»Mislim, da so zaklonišča potrebna,« je dejala turistka iz Belorusije. »Prišli smo obiskat naše prijatelje in povedali so nam, da je tukaj grozno, a da so postavljena zaklonišča in spoštujejo varnostne ukrepe. Mislim, da je to zelo pomembno,« je povedala Irina.

»Med bivanjem na plaži bomo bolj mirni, saj vemo, da obstajajo zavetišča, zato menim, da so zelo potrebna,« pa je dodal ruski turist Aleksander.