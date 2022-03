Beg velikih medijev iz Rusije, RTV glede poročanja sporočil tole

»Zakonodaja, ki določa visoke kazni za domneve lažne novice in diskreditacijo oboroženih sil, je bila nujno potrebna zaradi informacijske vojne proti Rusiji brez primere,« je danes zatrdil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ruski parlament je v petek sprejel zakonodajo, ki določa visoke kazni za širjenje domnevnih lažnih informacij o ruskih vojaških silah. Kršiteljem grozijo denarne kazni in do 15 let zapora. »Zakon je bil sprejet in ga je treba uveljaviti. Naš parlament je glasoval zanj,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass odgovoril Peskov na vprašanje, kako bodo Rusi po sprejetju zakonodaje lahko izrazili svoje stališče, ki morda ni identično uradnemu. »To niso lahki časi. Zakon je bil potreben zaradi kampanje brez primere, pa niti ne kampanje, ampak informacijske vojne, ki se je sprožila proti naši državi. V kontekstu te informacijske vojne je bil potreben sorazmerno oster zakon. In je bil tudi sprejet.«

Zaradi zakona, po katerem je za namerno širjenje domnevno lažnih informacij o ruski vojski zagrožena do 15-letna zaporna kazen, so začasno ustavile delo svojih novinarjev v Rusiji britanski BBC, ameriška tiskovna agencija Bloomberg News in kanadska javna radiotelevizija CBC. Televizija CNN prekinja oddajanje v tej državi. Tudi RTV Slovenija se je odločila, da se dopisnica iz Moskve Vlasta Jeseničnik zaradi zagroženih sankcij ne bo oglašala v program. O tem je poročal Radio Slovenija.

Z RTV Slovenija so o prekinitvi poročanja iz Rusije sporočili naslednje: »Zaradi zagroženih sankcij se do natančne proučitve morebitnih posledic nove zakonodaje tudi dopisnica RTV Slovenija iz Moskve Vlasta Jeseničnik v program ne bo oglašala. Dogajanje bomo kljub temu tudi v nadaljnje temeljito spremljali prek preostale dopisniške mreže in domačih zunanjepolitičnih novinarjev.«

Poročanje iz Moskve sta prekinili tudi nemški javni radioteleviziji ARD in ZDF. Kot so sporočili od tam, proučujeta posledice v petek sprejetega zakona in prekinjata poročanje iz svojih moskovskih studiev. Obe radioteleviziji bosta še naprej oddajali z drugih lokacij ter zagotavljali informacije o tem, kaj se dogaja v Rusiji in Ukrajini.