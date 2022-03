Je to prelomnica v invaziji na Ukrajino? Poglejte, kaj se dogaja

Rusko obrambno ministrstvo je danes odredilo začasno prekinitev napadov na mesti Mariupol in Volnovaha na jugu Ukrajine, da bi prebivalcem obeh obleganih mest omogočili evakuacijo. Humanitarni koridorji in izstopne poti so usklajeni z ukrajinsko stranjo, odprti pa naj bi bili med 9. in 14. uro. Dogovor je potrdila tudi ukrajinska stran. Iz pristaniškega Mariupola se bo evakuacija prebivalstva začela ob 11. uri po lokalnem oziroma ob 9. uri po srednjeevropskem času. To so sporočile mestne oblasti. Začasna prekinitev ognja bo civilistom tako omogočila evakuacijo v obdobju petih ur.

Mestni svet Mariupola je sporočil, da bodo civilisti lahko nadaljevali pot proti mestu Zaporožje in bodo lahko uporabljali posebej urejene avtobusne linije ter lastne avtomobile. Moskva je sicer pred tem sporočila, da bo začasna prekinitev ognja začela veljati ob 8. uri zjutraj po srednjeevropskem času. »Z začetkom ob 10. uri po moskovskem času ruska stran razglaša premirje in odpira humanitarne koridorje za civiliste, da zapustijo Mariupol in Volnovaho.« Pred tem je svetovalec ukrajinskega predsednika Mihail Podoljak izjavil, da želi Volnovaho zapustiti okoli 20.000 civilistov, Mariupol pa 200.000. Ti mesti trenutno nadzoruje ukrajinska vojska, vendar ju blokirajo ruske sile.

Napoved prekinitve ognja prihaja po tem, ko je župan Mariupola Vadim Bojčenko sporočil, da je mesto po večdnevnih napadih pod blokado ruskih sil in pozval k vzpostavitvi humanitarnega koridorja. Po napovedi koridorja pa je župan podal čustveno izjavo, v kateri je nagovoril prebivalce mesta in jih zaradi stalnega in neusmiljenega obstreljevanja pozval k evakuaciji. »V razmerah nenehnega, neusmiljenega okupatorskega obstreljevanja ni druge izbire, kot da prebivalcem damo možnost, da varno zapustijo Mariupol,« je po poročanju britanskega BBC dejal Bojčenko. Ruske sile so med obleganjem Mariupola prekinile dobavo elektrike, hrane, vode in ogrevanja v mesto.

Moskva je doslej v invaziji zavzela dve ključni mesti, Berdjansk in Herson na jugu Ukrajine. Zavzetje Mariupola, mesta z okoli 450.000 prebivalci ob Azovskem morju, bi lahko bila prelomnica v invaziji. Zadalo bi namreč hud udarec pomorskemu dostopu Ukrajine ter povezalo ruske enote na Krimu in separatistične in ruske vojake v Donbasu.