Babica ubitega najstnika: »Vse, ki razbijajo stvari, pozivam, naj takoj prenehajo« (VIDEO)

V več francoskih mestih so se peto noč zapored nadaljevali nemiri, ki so izbruhnili po smrti 17-letnika, ki ga je med nadzorom prometa ubil policist. Čeprav so zaradi vandalizma in nasilja po zadnjih podatkih aretirali 719 ljudi, je noč po oceni francoskih oblasti minila mirneje od prejšnjih. O večjih nemirih so med drugim poročali iz Pariza, Marseilla in Lyona, kjer je prišlo do izgredov, ropanja in gmotne škode. O spopadih med protestniki in policijo so poročali tudi iz Strasbourga in Nice. Najhuje je bilo v Marseillu, kjer so policisti proti protestnikom uporabili solzivec. V Parizu in okolici je bilo medtem veliko mirneje kot v prejšnjih nočeh.