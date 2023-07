Mati ubitega najstnika: Ne krivim policije, ampak le policista (VIDEO)

Mama 17-letnika, ki ga je ustrelil francoski policist, je dejala, da za njegovo smrt krivi samo policista, ki je ustrelil nanj, in ne celotne francoske policije. Tragedija, ki je sprožila tri zaporedne noči uničujočih nemirov, je ponovno sprožila ostro razpravo o diskriminaciji in policijskem nadzoru. Mladenič Nahel, piše CNN, je bil ustreljen med prometno blokado v torek zjutraj v pariškem predmestju Nanterre.

Videoposnetek dogodka, ki ga je posnel mimoidoči, prikazuje dva policista, ki stojita na voznikovi strani avtomobila, eden od njiju pa je na voznika streljal s pištolo, čeprav se ne zdi, da je v neposredni nevarnosti. Policist je dejal, da je streljal iz strahu, da bi mladenič koga povozil s svojim avtomobilom, je povedal tožilec iz Nanterra Pascal Prache.

»Ne krivim policije, krivim eno osebo, tisto, ki je vzela življenje mojemu sinu,« je pred kamerami francoske televizije dejala Nahelova mati Mounia. »Obstajajo drugi načini, da jih spravimo iz avta. Tako ubijamo naše malčke. Kako dolgo bo trajalo? Koliko otrok bo še šlo?« Tožilec Prache je ob tem dodal, da naj bi policist svoje orožje uporabljal nezakonito. Uradna preiskava umora poteka in policist je v priporu, piše BFMTV, podružnica CNN.

V Franciji minulo noč znova protesti, a manj intenzivni

V Franciji so se danes, že četrto noč zapored, nadaljevali neredi, ki so izbruhnili po smrti 17-letnika, ki ga je med nadzorom prometa ubil policist. Protesti pa so bili po navedbah francoskih oblasti manj intenzivni kot prejšnje noči. Na terenu je bilo 45.000 pripadnikov varnostnih sil, kljub temu je v več mestih, med njimi v Marseillu, Lyonu in Grenoblu, prišlo do razbijanja izložb in plenjenja trgovin, protestniki so zažigali vozila in smetnjake, poroča francoska tiskovna agencija AFP.