Francija zaradi smrti 17-letnika na nogah: prepoved avtobusov in tramvajev

V Franciji zaradi smrti 17-letnika, ki ga je v torek med prometno kontrolo ustrelil policist, vre. Francosko notranje ministrstvo je danes na celotno državo razširilo prepoved avtobusnega in tramvajskega prevoza po 21. uri ter prepovedalo prodajo pirotehničnih izdelkov in vnetljivih tekočin. Pogreb 17-letnika, čigar smrt je sprožila nasilne proteste po državi, bo potekal v soboto, je naznanil župan pariškega predmestja Nanterre Patrick Jarry.

Potem ko je predsednik države Emmanuel Macron po koncu kriznega sestanka vlade napovedal, da bodo »za boj proti nemirom uporabili dodatna sredstva«, je premierka Elisabeth Borne pojasnila, da bodo poleg že razporejenih okoli 40.000 policistov proti izgrednikom uporabili tudi oklepna vozila.

Iz njenega urada so prav tako sporočili, da bodo »glede na trenutne razmere odpovedane nekatere prireditve, ki zahtevajo osebje in bi lahko ogrozile javni red«. Zaradi tega sta že bila odpovedana dva koncerta priljubljene pevke Mylene Farmer, načrtovana za danes in soboto na stadionu Stade de France severno od središča Pariza.

Dogajanje bi lahko imelo vpliv tudi na Tour de France

Na nemire v državi so se odzvali tudi organizatorji kolesarske dirke Tour de France, ki so sporočili, da so v stalnem stiku s francoskimi oblasti in so se pripravljeni prilagoditi razmeram v Franciji.

Mati ustreljenega najstnika je v svojem prvem intervjuju za medije poudarila, da za smrt sina ne krivi policije, temveč zgolj eno osebo. Ob tem je dodala, da je 38-letni policist, ki ga je francosko tožilstvo v četrtek obtožilo uboja, »videl arabski obraz, majhnega otroka, in mu hotel vzeti življenje«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Soočiti se morajo z vprašanjem rasizma

ZN so sporočili, da se mora Francija v luči smrti najstnika alžirsko-maroškega porekla soočiti z vprašanjem rasizma v policijskih vrstah. »To je trenutek, ko se mora država resno lotiti globokih vprašanj rasizma in diskriminacije pri kazenskem pregonu,« je dejala tiskovna predstavnica urada visokega komisarja ZN za človekove pravice Ravina Shamdasani.

Smrt najstnika je močno razburila domačo javnost. FOTO: La Presse Libre La Presse Libre Via Reuters

Obtožbe ZN so v Franciji že zavrnili kot popolnoma neutemeljene. »Policija je v Franciji podvržena takšnemu notranjemu, zunanjemu in sodnemu nadzoru, kot ga imajo le redke države. Francija in njene policijske sile se odločno borijo proti rasizmu in vsem oblikam diskriminacije,« je sporočilo zunanje ministrstvo.

Glavna francoska policijska sindikata sta medtem izjavila, da so policisti trenutno v vojni. »Spričo teh divjih hord ni več dovolj pozivati k miru, treba ga je vsiliti,« sta dodala. Hkrati pa sindikata opozarjata, da bi policisti v prihodnosti morali biti deležni večje pravne zaščite.

Ustreljen med prometno kontrolo

Na najstnika francosko-alžirskega porekla, ki so ga identificirali kot Nahela M., je policist v pariškem predmestju Nanterre streljal v torek zvečer med prometno kontrolo. Kljub pomoči reševalnih služb je mladostnik umrl zaradi strelnih ran v prsnem košu.

Francosko tožilstvo je v četrtek policista, ki je ustrelil in ubil 17-letnika, obtožilo uboja. Shodi v več francoskih mestih pa se kljub temu nadaljujejo. Več držav, vključno z Veliko Britanijo in Avstrijo, je že opozorilo svoje državljane pred potovanjem v Pariz.

Po najnovejših uradnih podatkih je policija aretirala 875 ljudi, 249 policistov pa je bilo ranjenih. Med protesti naj bi škoda nastala na 492 objektih, protestniki naj bi sprožili 3880 požarov ter zažgali 2000 vozil.