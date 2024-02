Ali je ogrožena vrednost Bitcoina? Odkrijte najboljše kriptokovance.

Pred kratkim je podjetje Grayscale na Coinbase za prodajo preneslo še 400 milijonov dolarjev BTC. Ta poteza je sprožila vprašanja o prihodnosti cene Bitcoina. Prodaja BTC družbe Grayscale je posledica pretvorbe sklada GBTC v promptni ETF ta mesec, zaradi česar so vlagatelji prodali svoje imetje GBTC. Nedavna odobritev promptnih ETF-jev lahko vlagatelje tudi spodbudi k prodaji GBTC v okviru reakcije "prodaja novic".

Katere so alternativne kriptovalute, ki vlagateljem lahko prinesejo višje donose?

Bitcoin sicer ponuja velike potencialne donose, vendar je priporočljivo, da vlagatelji vseh svojih naložb ne usmerijo v eno sredstvo. Za tiste, ki si prizadevajo za razpršitev, je lahko smiselno raziskati alternativne naložbene strategije z visokim tveganjem in visokim donosom, kot je sodelovanje v predprodaji kriptovalut.

Pri predprodajah kriptovalut vlagatelji kupujejo žetone nastajajočih kriptoprojektov, da bi prispevali k njihovemu razvoju. Te žetoni običajno ponujajo po nižji ceni, številni od teh projektov se ponašajo z izjemnimi ekipami in vizionarskimi cilji, katerih cilj je uvedba revolucionarnih kriptoaplikacij ali platform:

Bitcoin Minetrix (BTCMTX) – Edinstvena platforma za kriptovalute, ki deluje na podlagi koncepta "stake-to-mine". Bitcoin Minetrix bo uporabil žetone $BTCMTX za tokenizacijo v oblaku, da bi zmanjšal vstopno oviro za rudarjenje Bitcoinov. Sponge V2 (SPONGEV2) – Meme kovanec Stake-to-bridge s pravkar izdanim žetonom V2. Prvotni znesek $SPONGE je po uvedbi dosegel 100 % donos. Novi žeton V2 bi lahko po uvrstitvi na borzo Binance in borzo OKX dosegel podobne dobičke. Meme Kombat (MK) – Vznemirljiv projekt meme kovanca, ki je pravkar začel s predprodajo in ponuja neprekosljivo uporabnost, z zbranimi več kot 7,2 milijona dolarjev. To ne vključuje le nagrad od vložka do zaslužka ampak tudi areno bitk, način igre za zaslužek, kjer lahko igralci stavijo na izide bitk med liki, ki predstavljajo različne meme kovance. eTukTuk (TUK) – Nova kripto platforma, ki voznikom vozil TukTuk ponuja bolj trajnostno prevozno sredstvo. Z imetjem $TUK lahko plačujete na polnilnih postajah in pridobivate nagrade s prispevanjem k ekosistemu. Wall Street Memes – Nov predprodajni meme kovanec, ki je v manj kot tednu dni eksplodiral z več kot milijonom dolarjev.

Podrobnejši pregled najboljših novih kriptoprojektov

Kriptovalute so nestanovitno in špekulativno premoženje, zato se odgovor na vprašanje, katero kriptovaluto je zdaj najbolje kupiti, spreminja skoraj vsako uro. Zato se morajo vlagatelji seznaniti z žetoni na tem seznamu novih kriptovalut, da se prepričajo, da ustrezajo njihovim ciljem:

1. Bitcoin Minetrix (BTCMTX) – Popolnoma nov kripto projekt, ki omogoča rudarjenje v oblaku

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) je revolucionarna platforma za kriptovalute, ki uporabnikom omogoča enostavnejše in učinkovitejše rudarjenje v oblaku. Preko pametne pogodbe Bitcoin Minetrix, ki jo poganja Ethereum, lahko imetniki žetonov $BTCMTX zastavijo svoje premoženje.

Predprodaja je doživela neverjeten začetek in se zdaj približuje zbranim 9 milijonom dolarjev, kupci pa lahko zaslužijo tudi 73-odstotni odnos za staking.

Poleg tega imajo uporabniki nadzor nad svojimi sredstvi, saj družba Bitcoin Minetrix kot način plačila za nagrajevanje sodelavcev pri rudarjenju uporablja žetone ERC-20, s katerimi se ne trguje. To se razlikuje od običajnega rudarjenja v oblaku, ki lahko zaradi uporabe storitev tretjih oseb pogosto privede do prevar.

Od 4 milijard žetonov je bilo za predprodajo dodeljenih 2,8 milijarde žetonov. Zainteresirani vlagatelji lahko začnejo tako, da v predprodaji opravijo minimalni nakup v višini 10 USD. Žeton $BTCMTX je mogoče zamenjati z žetoni Ethereum (ETH), Tether (USDT) ali BNB (BNB).

2. Sponge V2 (SPONGEV2) – Novi meme kovanec Stake-to-Bridge s 100-kratnim potencialom se namerava uvrstiti na borzi Binance in OKX

je nova različica meme žetona $SPONGE, ki je leta 2023 povečal svojo tržno vrednost in dosegel več kot 100 milijonov dolarjev. Po tej eksplozivni rasti žeton $SPONGE nikoli ni izgubil svoje priljubljenosti. Danes ima žeton več kot 11.500 imetnikov žetonov in ohranja tržno vrednost več kot 16 milijonov USD.

Ekipa, ki stoji za žetonom $SPONGE, ima z njim velike načrte. Govori se, da bi lahko kotiral na borzah Binance in OKX, največjih centraliziranih borzah kriptovalut na svetu. Binance je pred kratkim uvrstil meme kovance, kot sta $BONK in $MEME, in zaradi uvrstitve so cene teh žetonov poskočile.

Trenutno je edini način za pridobitev žetonov $SPONGE V2 premostitev z zastavljanjem in trajnim zaklepanjem žetonov V1. Vlagatelji v kovance $SPONGE bodo 4 leta prejemali nagrade od svojih zaklenjenih žetonov V1 $SPONGE, poleg tega pa bodo uživali tudi dobiček iz cene novega kovanca $SPONGE.

Za omejen čas bodo vlagatelji, ki bodo kupili žeton $SPONGE in ga zastavili, prejeli tudi nakupni bonus v žetonih V2, ki bo enak znesku njihovega nakupa. Vlagatelji torej za vsak kupljeni žeton dobijo brezplačen kovanec $SPONGE.

3. Meme Kombat (MK) – Popolnoma nov meme kovanec s široko uporabnostjo, vključno z vložki in stavami

Meme Kombat je meme kovanec, vendar ima več pomembnih razlik, zaradi katerih je edinstven v tem prostoru, in je že zbral več kot 7,2 milijona dolarjev, saj se navdušenje še naprej krepi.

Prva je njegova široka uporabnost, saj Meme Kombat ni le kovanec, ki omogoča imetnikom ustvarjanje donosa, ampak ima tudi element "igra za zaslužek" z areno za bitke. Tam lahko igralci stavijo svoje vložene žetone MK na izid bitk med liki, ki predstavljajo priljubljene meme kovance, kot sta Pepe in Wojak. Projekt bo uporabljal tehnologijo veriženja blokov in umetno inteligenco, da bi omogočil stave igralec proti igralcu in igralec proti igri z dokazljivo poštenimi, preglednimi in varnimi rezultati.

Poleg splošnega izida bitk so na voljo tudi številne stranske stave, od prve poteze, posebnih izidov in edinstvenih dogodkov, ki omogočajo raznolike in ustvarjalne načine stav in zmag.

Do nagrad za stave lahko dostopate med predprodajo, pri čemer lahko kupci takoj vložijo svoje žetone MK in začnejo služiti APY, ki trenutno znaša ogromnih 129 %. Žetoni MK so na voljo za 0,279 USD, pri čemer je v predprodaji določena zgornja meja 10 milijonov USD.

4. eTukTuk (TUK) – Trajnostna kripto platforma, ki ustvarja postaje za električna vozila TukTuk

Naslednja kriptovaluta na našem seznamu je $TUK, lastni žeton kripto projekta eTukTuk, povsem novega okolju prijaznega projekta, ki je v predprodaji zbral 540 tisoč dolarjev in ponuja 390-odstotni donos za vložke. Projekt eTukTuk že pet let razvija mrežo polnilnih postaj, ki bodo pomagale zmanjšati onesnaženost zraka in emisije ogljika.

Vsak sistem EVSE bo postavljen na določenem območju, partner na območju pa bo upravljal in namestil osnovno opremo ter vzdrževal sisteme EVSE. Ko bodo ta mesta vzpostavljena in delujoča, bodo lahko vozniki vozil TukTuk na polnilnih postajah plačevali z žetoni $TUK.

Teritorialni partnerji bodo nagrajeni s provizijo za vsako novo transakcijo na polnilnih postajah. Imetniki žetonov lahko sodelujejo tudi pri stavljenju moči - člani lahko stavijo $TUK za napajanje vozlišč za vzdrževanje EVSE. V zameno lahko zaslužijo potencialno visok donos.

Več transakcij kot jih ustvarijo polnilne postaje, višji APY prejme član, ki ima vložek. eTukTuk temelji tudi na Binance Smart Cain, energetsko učinkovitem in skalabilnem omrežju, ki bo pomagalo znižati stroške za voznike in uporabnike.

5. Wall Street Memes – Nov predprodajni meme kovanec, ki je v manj kot tednu dni eksplodiral z več kot milijonom dolarjev

Wall Street Memes je skupnost kriptovalut, ki ji sledi več kot milijon ljudi. Začetki te platforme segajo v leto 2019, ko je bila ustanovljena stran WSM na Twitterju.

Na Twitterju ji sledi več kot 217 tisoč ljudi, s platformo Wall Street Memes pa so sodelovale tudi znane osebnosti, kot je Elon Musk. Poleg tega so ustvarjalci te skupnosti pred kratkim zagnali Wall St Bulls – svoj zapuščinski projekt NFT.

Poslanstvo Wall Street Memes, ki se je rodilo iz skupnosti Wall Street Bets Reddit in sage GameStop iz leta 2021, je "tokenizacija gibanja", ki bo povprečnemu vlagatelju omogočila obogateti z meme kovanci, kot so mnogi obogateli z meme delnicami.

Prvotni etos skupnosti Wall Street Bets je bil boj proti kapitalizmu s tem, da trgovci na drobno združijo moči in premagajo institucionalne trgovce.

Ali so nove kriptovalute dobra naložba?

Vlaganje v predprodajo kriptovalut ponuja priložnost za zgodnji dostop do žetonov po ugodnih cenah in možnost znatnih donosov. Uspešno prepoznavanje takšnih projektov lahko privede do znatnih dobičkov, zato so predprodaje kriptožetonov pot za vlagatelje, ki iščejo razpršitev in vznemirjenje zaradi sodelovanja z nastajajočimi tehnologijami na dinamičnem področju kriptovalut. Kot pri vsaki naložbi sta temeljita raziskava in skrbni pregled ključnega pomena za obvladovanje tveganj in maksimiranje potencialnih koristi v tem razvijajočem se okolju.

