23-letnica umrla med operacijo: zdravniki družini sporočili žalostno novico in sledil je kaos (VIDEO)

Svojci 23-letnice iz vasi Cerignole, 40 kilometrov jugovzhodno od mesta Foggia, ki je umrla med operacijo konec prejšnjega tedna, so napadli medicinsko osebje bolnišnice, navaja tg24Sky.

Napad se je zgodil na oddelku za torakalno kirurgijo poliklinike Foggia, kjer je družina mlade ženske pretepla kirurge, anesteziologe in medicinsko osebje, potem ko so izvedeli za njeno smrt.

Ureznine, modrice, zlomljena roka

Na oddelek je vstopilo približno petdeset ljudi, ki so se takoj spopadli z bolnišničnim osebjem. Kirurg je utrpel več udarcev po obrazu, ureznine in modrice, enemu zdravniku so zlomili roko. Ostalo osebje se je uspelo zabarikadirati v prostore in poklicati policijo.