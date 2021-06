Zorčič razkril, ali bo kandidiral za Erjavčevega naslednika

»Na srečo nisem več del te koalicije,« je v oddaji Studio City na RTV Slovenija dejal predsednik DZ Igor Zorčič in dogajanje glede STA označil za sramoto. O svoji nadaljnji politični poti je še vedno skrivnosten.



Zorčič tudi po dveh poskusih zamenjave ostaja predsednik državnega zbora (DZ). Za nekatere to, da koalicija ne more zamenjati prvega med poslanci, ki po odhodu iz SMC skupaj z Janjo Sluga, Branislavom Rajićem in Jurijem Lepom tvori nepovezano skupino poslancev, predstavlja politično krizo, predsednik Borut Pahor pa je stanje na slovenskem političnem parketu opisal kot stanje povečane politične negotovosti. »Ne bi rekel, da je država v politični krizi, ker koalicija ne more razrešiti predsednika DZ, razen če gre za kakšnega kriminalca in podobno. Dejstvo je, da je razmerje sil v DZ zelo tesno, da se vedno znova preštevamo. To je naša politična realnost,« meni Zorčič.



Eno najbolj vročih vprašanj je, kam bodo nepovezani poslanci prestopili? »Mislim, da je pomembnejše, da je odločitev pomembna kot hitra,« je bil skrivnosten Zorčič. V soboto bo kongres Desusa, kjer so kandidaturo za predsednika stranke upokojencev po umiku Karla Erjavca (stranko začasno vodi) napovedali Gorazd Žmavc, Ljubo Jasnič in Srečko Felix Krope. »Nekateri namigujejo, ali se bom tam pojavil kot kandidat, kot zajec iz cilindra. Ne bom se.«

»To je sramota«

Zorčič je še dejal, da se tudi če bi bil še vedno del koalicije vlade Janeza Janše, ne bi strinjal s tem, da je prav, da DZ razpravlja o domnevni neustavnosti programa te stranke. Na vprašanje, kako dolgo bi bil potem še del te koalicije, pa je odvrnil: »Nisem več del te koalicije. Na srečo.« Dodal je, da njemu kot osebi ni znano, da bi Levica ogrožala ali kršila ustavni red. Uredba o STA, ko naj bi nadzor nad njo izvajal urad vlade za komuniciranje, ne več nadzorniki, je označil za nepotrebno, ker »zakon vladi jasno nalaga obveznosti o financiranju STA in ne vidim razloga za uredbo. Da se to dogaja ob 30. obletnici, je sramota.«

