Znova nategujejo z vozniškimi: stopili smo v stik s profilom in izvedeli, za koliko bi vas opeharili

Že septembra lani smo pisali o goljufih, ki so na facebooku odprli profil osebe z imenom Andréa Quack. Ta je v slabi slovenščini ponujala »pristno slovensko vozniško dovoljenje«. Ponudba je po podatkih policije premamila najmanj šest ljudi, ki so prijavili prevaro; za dovoljenja pa so plačali 1700 evrov (za kategorijo B) ali celo 3700 za vozniško dovoljenje za vse kategorije. Toda goljufi so pobrali denar, poslali ničesar.

Zgodba se slabega pol leta pozneje ponavlja in potrjuje se, da gre osel enkrat na led, človek pa večkrat.

Tokrat pol ceneje

Januarja se je na facebooku pojavil profil z imenom – vozniško dovoljenje za Slovenijo. Že po nagovoru sodeč objav ne piše Slovenec, ampak gre za računalniški prevod: »Moje delo opravljam zelo dobro in vedno spoštujem svoje obveznosti, ker iščem stalne stranke, za kar vam ni treba skrbeti.«

850 evrov hočejo za lažno vozniško dovoljenje.

V podporo trditvam so objavljeni fotografije in videoposnetki slovenskih vozniških izpitov ter kartonov vožnje naših avtošol. Pa tudi lažne zahvale: »Resnično gospod, v tem primeru ste me rešili, najlepša hvala. Bog te blagoslovi. Vaš dostavljalec mi bo dostavil vozniško dovoljenje.«

Pridite in naročite vozniška dovoljenja po potrebi, poziva in doliva olja na ogenj: »Pri nas vam ne bo treba delati kode, testa, teorije ali prakse. Za izdajo dovoljenja vam bomo poskrbeli v 24 urah. Ne pozabite pripeljati tudi drugih, ki prav tako potrebujejo vozniško dovoljenje.« Kljub nelogičnim prevodom ter omenjanju državnih organov, ki jih pri nas ne poznamo (prefekture), so objave vzbudile interes nekaterih, ki bi radi do vozniškega izpita prišli hitreje kot po redni poti: »Rabim nujno!!!« je komentiral Roman, uporabnik Rok pa je pod objavo pripisal kar svojo telefonsko številko.

Tokrat je cena pol nižja kot jeseni. FOTO: Facebook Messenger

Interes – kljub očitnim znakom, da gre za prevaro – izražajo tudi tuji državljani, ki so tako ali drugače povezani s Slovenijo.

Stopili smo v stik s profilom in dobili smo ceno: »Dovoljenje stane skupaj 850 €. Za začetek izdelave vozniškega dovoljenja boste plačali 400 €, ostalo pa po zaključku, da lahko začnemo s proizvodnjo vaše licence in se tudi vpišemo v policijske baze podatkov.« Nato oseba spelje komunikacijo na mobilno aplikacijo whatsapp ali prek elektronskega naslova. Na odgovore policije, ali so že prejeli kakšno prijavo morebitnih oškodovancev, še čakamo.