Zneslo se je nad Slovenijo: vozniki ujeti v avtomobilih, podrta številna drevesa

Posledice neurja v našem uredništvu. FOTO: A. L.

Noč na torek je minila v znamenju hladne fronte, ki je prešla Slovenijo in prinesla številne nevšečnosti. Že v ponedeljek zvečer se je vreme zneslo nad Ljubljano, kjer so imeli gasilci polne roke dela in niso morali sproti odgovarjati na vse klice v sili. Največ dela so imeli gasilci z odstranjevanjem zaradi močnega vetra podrtih dreves in črpanjem meteorne vode. Zaradi zalitega železniškega podvoza v Šentvidu so ostala v vodi ujeta tri vozila. Voda je zalila tudi podvoza na Celovški in Drenikovi cesti.Močan veter je v Ljubljani odkril več streh na stanovanjskih objektih ter poslovnih stavbah, padlo je več dreves, ki so poškodovala objekte, osebna vozila in blokirala cestišča. Meteorna voda je zalila več kleti in garaž stanovanjskih objektov ter poslovnih stavb. Na Centru za socialno delo Ljubljana, Enota Bežigrad, na Einspielerjevi ulici je veter odkril približno 800 kvadratnih metrov strehe, so sporočili iz Gasilske brigade Ljubljana.Voznik je zaradi nanosa zemljine in visoke meteorne vode na cesti ostal ujet v avtomobilu tudi v Javorju, v občini Črna na Koroškem. Iz plazu so vozilo potegnili gasilci PGD Črna na Koroškem, nanose na cesto pa bo s pomočjo delovnega stroja odstranilo cestno podjetje.Ob 21.50 je neurje z močnim dežjem in vetrom zajelo občino Slovenj Gradec. Posredovali so gasilci PGD Slovenj Gradec, ki so iz kletnih prostorov oddelka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec izčrpali meteorno vodo. Gasilci PGD Turiška vas so posredovali na dveh lokacijah v Mislinjski Dobravi. Iz kleti stanovanjskega objekta so izčrpali vodo na drugi lokaciji pa so skupaj z gasilci PGD Slovenj Gradec prekrili del strehe stanovanjskega objekta.Zaradi odkrite strehe je zelilo stanovanjsko klet v naselju Dešen. Rešili gasilci PGD Velika vas. Na Pohorski cesti v Mislinji je zaradi močnega dežja proti stanovanjskemu objektu spolzela zemljina..Gasilci PGD Mislinja so zemljino v velikosti 10 x 20 metrov prekrili s folijo. V Bobovem pri Ponikvi močan veter razkril streho na hlevu.O podrtem drevju poročajo tudi iz Medvod, Svete Planine, Rogaške Slatine, naselja Gradiška, in Založ. Podrto drevje je padlo na cesto Dravograd-Trbonje ter na relacijah Bizeljsko - Bistrica ob Sotli, Velike Malence - Gorenja Pirošica, Globoko - Župelevec in Zgornja Pohanca - Križe.