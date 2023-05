Znano, kdaj bomo volili nove evroposlance

Naslednje evropske volitve bodo od 6. do 9. junija 2024, tako je sporočilo švedsko predsedstvo Sveta EU. V Sloveniji se bomo na volišča odpravili v nedeljo, 9. junija 2024, in odločili, komu bomo podelili nov petletni mandat. Dogovor o datumu so v Bruslju sprejeli danes, formalno pa naj bi ga potrdili v ponedeljek.

Državljani 27 članic unije bodo volili 705 poslancev Evropskega parlamenta, od katerih jih je osem iz Slovenije. Po volitvah bo sledilo tudi oblikovanje nove Evropske komisije.

Slovenijo v Evropskem parlamentu trenutno zastopajo Milan Zver (SDS), Romana Tomc (SDS), Franc Bogovič (SLS), Milan Brglez (SD), Matjaž Nemec (SD), Klemen Grošelj (GS), Irena Joveva (GS) in Ljudmila Novak (NSi).