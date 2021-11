Država naredila ta korak za obvladovanje epidemije

Vlada je danes odločila, da se za obvladovanje epidemije covida-19 iz blagovnih rezerv sprosti skoraj 4,5 milijona kosov zaščitnih mask FFP2, 13.000 kosov rokavic latex, 1500 litrskih razkužil za roke, skoraj 5000 litrskih razkužil za površine ter dobre štiri milijone zaščitnih mask za splošno uporabo, so sporočili z Ukoma.

Vlada sprošča zaščitno opremo, da bi zajezila oz. preprečila hitro širjenja okužb z novim koronavirusom. Zavod za blagovne rezerve bo blago predal upravi za zaščito in reševanje, iz državnega logističnega centra v Rojah pa bodo blago razdeli končnim uporabnikom.

Opremo bodo razdelili občinam, vrtcem, šolam in civilni zaščiti, pa tudi vojski in policiji, zdravstvu, socialno-zdravstvenim zavodom in kritični infrastrukturi. Blago, ki je bilo sproščeno iz blagovnih rezerv na podlagi tega sklepa, se ne nadomesti, so še sporočili z vladnega urada za komuniciranje (Ukom).